Волинь - у ТОП-3 областей з найбільшими збитками від крадіжок лісу





"Розмір встановлених збитків у вже скерованих до суду кримінальних провадженнях сягнув понад 163 млн грн, серед них 90 млн грн - через незаконну порубку лісу. І, я впевнений, що це лише частина порушень, яка чітко вказує на катастрофічну масштабність злочинної діяльності у цій сфері", - зазначив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов.



Він зазначив, що переважно подібні злочини відбуваються через недбалість та за сприяння працівників лісової сфери.



Найбільше фактів незаконних вирубок лісів працівники ДБР виявили в Харківській (47), Закарпатській (34) і Чернівецькій (26) областях, найбільші збитки - у Київській (51 млн грн), Харківській (19,5 млн грн) і Волинській (більш 17,2 млн грн) областях.



Зазначено, що обсяги завданих державі збитків усе ще встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державне бюро розслідувань від початку 2021 року розслідувало 367 кримінальних проваджень щодо екологічних злочинів, 168 особам повідомлено про підозру, 67 проваджень передано в суд, повідомляє прес-служба ДБР. "Розмір встановлених збитків у вже скерованих до суду кримінальних провадженнях сягнув понад 163 млн грн, серед них 90 млн грн - через незаконну порубку лісу. І, я впевнений, що це лише частина порушень, яка чітко вказує на катастрофічну масштабність злочинної діяльності у цій сфері", - зазначив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов.Він зазначив, що переважно подібні злочини відбуваються через недбалість та за сприяння працівників лісової сфери.Найбільше фактів незаконних вирубок лісів працівники ДБР виявили в Харківській (47), Закарпатській (34) і Чернівецькій (26) областях, найбільші збитки - у Київській (51 млн грн), Харківській (19,5 млн грн) і Волинській (більш 17,2 млн грн) областях.Зазначено, що обсяги завданих державі збитків усе ще встановлюють.

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