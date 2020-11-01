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Синоптики розповіли, якою буде осінь в Україні: прогноз на три місяці

Синоптики розповіли, якою буде осінь в Україні: прогноз на три місяці
У центральній Європі, і в Україні зокрема, прогнозують дуже сухий жовтень, ймовірно навіть кінець вересня та початок листопада також. Про це пише glavcom.

«Спричинено це буде встановленням потужного Азорського антициклону, який може втримувати свої позиції тривалий час. Але найбільшу небезпеку при такій синоптичній ситуації будуть становити ранні заморозки.У вересні ще можливі періоди дуже теплої погоди (навіть так звані «хвилі тепла»), а листопад, згідно з прогнозами, також може бути доволі теплим, з температурами вище за багаторічну норму», – зауважують метеорологи.

Отже, восени 2021 року не очікується якихось істотних аномалій температури чи опадів у порівнянні з осередненими багаторічними даними.

«Нагадуємо, що довгострокові та сезонні прогнози – це не одне і те ж, порівняно з прогнозами погоди, які ми звикли бачити по телебаченню чи у своїх смартфонах. Сезонні прогнози надають інформацію про основні тренди розвитку синоптичних процесів, вони не показують, як буде змінюватись погода щодня, але можуть дещо розповісти про найбільш ймовірні синоптичні умови, осереднені за декілька місяців. Сезонні прогнози не розкажуть вам про температуру в Києві, 15 листопада 2021 року о 12:48, оскільки це поки що неможливо», – попереджають в Укргідрометцентрі.


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Теги: погода, осінь
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