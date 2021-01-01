вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Восени на українців очікує подорожчання м’яса, хліба та яєць

Восени на українців очікує подорожчання м’яса, хліба та яєць
За даними Міністерства фінансів, в липні річна інфляція прискорилася від 9,5% до 10,2. Таких показників не фіксувалося з 2018 року. Експерти стверджують, що українцям слід готуватися до того, що ціни не припинять своє зростання.

Прогнозується, що м’ясна продукція збільшиться в ціні на 5-10%, і подорожчання вже почалося. Минулого місяця м’ясо великої рогатої худоби, а також курки, в порівнянні з червнем, зросло в ціні на 3%. Про це пише agrotrend.

Серед головних причин називають подорожчання комунальних послуг (в тваринництві використовується велика кількість води і електрики), а також корму.

За даними економіста Олега Пендзина, вартість хліба продовжить збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. І таке зростання відбудеться незважаючи на те, що в цьому році в країні очікується рекордний урожай зерна — понад 70 млн тонн. Однак уже з вересня продукція подорожчає, і причина — все те ж зростання тарифів на електроенергію для підприємств.

Не виключають фахівці і зростання цін на яйця. У 2021 році ціни відверто шокували українців, хоча за останні місяці десяток подешевшав на 6-8 грн. Однак восени вартість може повернутися до рівня квітня — до 38 грн за десять штук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: подорожчання продуктів, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А кто не заплатит - отключим Свифт. И введём санкции как Шариям.
Відповісти
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Восени на українців очікує подорожчання м’яса, хліба та яєць
Сьогодні, 04:42
Відповідають усім стандартам якості: протестували відновлені дороги до Шацьких озер
Сьогодні, 03:17
Волинь - у ТОП-3 областей з найбільшими збитками від крадіжок лісу
Сьогодні, 02:29
Понад 130 тисяч гривень - зарплата нової судді у Ковелі
Сьогодні, 01:22
У Волинському краєзнавчому музеї з’явилися нові цікаві експонати – родинні старожитності лучан.ФОТО
Сьогодні, 00:12
Схожі новини
Як українцям зібрати дитину до школи та у скільки це обійдеться: поради експертів Як українцям зібрати дитину до школи та у скільки це обійдеться: поради експертів
28 серпень, 19:34
В Україні подорожчали абрикоси В Україні подорожчали абрикоси
27 серпень, 19:43
В Україні здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо В Україні здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо
26 серпень, 20:16
Квартири з просторими терасами – на верхньому поверсі ЖК «Амстердам»* Квартири з просторими терасами – на верхньому поверсі ЖК «Амстердам»*
20 серпень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Восени на українців очікує подорожчання м’яса, хліба та яєць
Сьогодні, 04:42
 0
Відповідають усім стандартам якості: протестували відновлені дороги до Шацьких озер
Сьогодні, 03:17
 0
Волинь - у ТОП-3 областей з найбільшими збитками від крадіжок лісу
Сьогодні, 02:29
 0
Понад 130 тисяч гривень - зарплата нової судді у Ковелі
Сьогодні, 01:22
 0
У Волинському краєзнавчому музеї з’явилися нові цікаві експонати – родинні старожитності лучан.ФОТО
Сьогодні, 00:12
 0
Медіа
відео
1/8