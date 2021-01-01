Восени на українців очікує подорожчання м’яса, хліба та яєць





Прогнозується, що м’ясна продукція збільшиться в ціні на 5-10%, і подорожчання вже почалося. Минулого місяця м’ясо великої рогатої худоби, а також курки, в порівнянні з червнем, зросло в ціні на 3%. Про це пише



Серед головних причин називають подорожчання комунальних послуг (в тваринництві використовується велика кількість води і електрики), а також корму.



За даними економіста Олега Пендзина, вартість хліба продовжить збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. І таке зростання відбудеться незважаючи на те, що в цьому році в країні очікується рекордний урожай зерна — понад 70 млн тонн. Однак уже з вересня продукція подорожчає, і причина — все те ж зростання тарифів на електроенергію для підприємств.



Не виключають фахівці і зростання цін на яйця. У 2021 році ціни відверто шокували українців, хоча за останні місяці десяток подешевшав на 6-8 грн. Однак восени вартість може повернутися до рівня квітня — до 38 грн за десять штук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Міністерства фінансів, в липні річна інфляція прискорилася від 9,5% до 10,2. Таких показників не фіксувалося з 2018 року. Експерти стверджують, що українцям слід готуватися до того, що ціни не припинять своє зростання.Прогнозується, що м’ясна продукція збільшиться в ціні на 5-10%, і подорожчання вже почалося. Минулого місяця м’ясо великої рогатої худоби, а також курки, в порівнянні з червнем, зросло в ціні на 3%. Про це пише agrotrend Серед головних причин називають подорожчання комунальних послуг (в тваринництві використовується велика кількість води і електрики), а також корму.За даними економіста, вартість хліба продовжить збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. І таке зростання відбудеться незважаючи на те, що в цьому році в країні очікується рекордний урожай зерна — понад 70 млн тонн. Однак уже з вересня продукція подорожчає, і причина — все те ж зростання тарифів на електроенергію для підприємств.Не виключають фахівці і зростання цін на яйця. У 2021 році ціни відверто шокували українців, хоча за останні місяці десяток подешевшав на 6-8 грн. Однак восени вартість може повернутися до рівня квітня — до 38 грн за десять штук.

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