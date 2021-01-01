Лучанка зіграла у новому телесеріалі, що незабаром вийде на СТБ.ФОТО

Юлія Каспрук, яка останні декілька років проживає у Києві, «засвітилася» у телесеріалі «Сліпа», який виходить на телеканалі СТБ. У серії, яка вийшла в ефір у п’ятницю, 27 серпня, юна актриса з Луцька зіграла одну із головних ролей.



Про перебіг зйомок Юлія Каспрук розповіла в коментарі



Юлія розповідає, що роль у серіалі «Сліпа» – це одна із її перших великих ролей. Раніше лучанку телеглядачі вже могли бачити на телеканалі СТБ. Вона знімалася в одній із серій телесеріалу «Слід-2».



Однак, у серіалі «Сліпа» Юлії Каспрук дісталася одна з головних ролей в одній із серій. Лучанка зіграла дівчину, яку, всупереч її волі, змусили вчитися на медичному. А вона з дитинства мріяла стати дизайнером. У дівчини спочатку не клеяться стосунки із вітчимом, та й з мамою також. Але пізніше саме вітчим зрозумів її, та підтримав давню мрію. Він став активно допомагати втілити її у життя. Дівчина подружилися із вітчимом, настільки, що мати їх приревнувала. Під час скандалу і дізналася правду, на яку, до слова, напередодні неоднозначно натякнула сліпа провидиця. В результаті мама вперше дізналася, що дочка ненавидить медицину, а мріє про кар’єру дизайнерки. В кінці серії стосунки між всіма персонажами склалися позитивно.



Позитивно складалися й стосунки у знімальній групі – розповідає Юлія. Дівчина каже, що команда, яка працювала над серіалом, невелика, але дуже дружня. Праця над проєктом була насиченою і нелегкою, але, розповідає актриса, приносила щире задоволення.



«Іноді вдавалося спати лише по декілька годин на добу. Зазвичай працювати потрібно з 8 ранку до 10 вечора», – розповідає Юлія та додає, що вже звикла до такого графіку.



Привідкрила юна актриса й таємниці життя за кадром та поділилась деякими робочими моментами. До прикладу, якось для зйомок їй видали туфлі на розмір менші. Тож протягом всього знімального дня доводилося терпіти жахливий дискомфорт і біль.



«Я прийшла додому, роззулася, і зрозуміла, що це все, ходити я більше не зможу», – з посмішкою сьогодні згадує нелегкі робочі моменти Юлія.



Розповідає дівчина також, що друзі і знайомі були приємно вражені, коли побачили її роботу на екрані. Каже, дзвонили та вітали, бажали подальшого кар’єрного росту. Дівчина дякує всім за підтримку та каже, що це насправді важливо для неї. До слова, кар’єра лучанки у кіно лиш набирає обертів, і вона прагне активно розвиватися та вдосконалюватися в цьому напрямку, аби в майбутньому грати все складніші ролі. До слова, в понеділок, 30 серпня, її можна було упізнати на екрані в серії телесеріалу “Моя улюблена страшко”.



Окрім того тривають активні фотозйомки для реклами відомих брендів. Зокрема, лучанку можна побачити на офіційному сайті «Ощадбанку». Вона стала обличчям бренду.



«Після завершення роботи над проектом «Сліпа» можна ненадовго перевести подих і готуватися до наступних зйомок. Творчих планів багато, але на разі не можу поділитися деталями», – підсумовує Юлія Каспрук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка, яка останні декілька років проживає у Києві, «засвітилася» у телесеріалі «Сліпа», який виходить на телеканалі СТБ. У серії, яка вийшла в ефір у п’ятницю, 27 серпня, юна актриса з Луцька зіграла одну із головних ролей.Про перебіг зйомок Юлія Каспрук розповіла в коментарі Є-ІНФА Юлія розповідає, що роль у серіалі «Сліпа» – це одна із її перших великих ролей. Раніше лучанку телеглядачі вже могли бачити на телеканалі СТБ. Вона знімалася в одній із серій телесеріалу «Слід-2».Однак, у серіалі «Сліпа» Юлії Каспрук дісталася одна з головних ролей в одній із серій. Лучанка зіграла дівчину, яку, всупереч її волі, змусили вчитися на медичному. А вона з дитинства мріяла стати дизайнером. У дівчини спочатку не клеяться стосунки із вітчимом, та й з мамою також. Але пізніше саме вітчим зрозумів її, та підтримав давню мрію. Він став активно допомагати втілити її у життя. Дівчина подружилися із вітчимом, настільки, що мати їх приревнувала. Під час скандалу і дізналася правду, на яку, до слова, напередодні неоднозначно натякнула сліпа провидиця. В результаті мама вперше дізналася, що дочка ненавидить медицину, а мріє про кар’єру дизайнерки. В кінці серії стосунки між всіма персонажами склалися позитивно.Позитивно складалися й стосунки у знімальній групі – розповідає Юлія. Дівчина каже, що команда, яка працювала над серіалом, невелика, але дуже дружня. Праця над проєктом була насиченою і нелегкою, але, розповідає актриса, приносила щире задоволення.«Іноді вдавалося спати лише по декілька годин на добу. Зазвичай працювати потрібно з 8 ранку до 10 вечора», – розповідає Юлія та додає, що вже звикла до такого графіку.Привідкрила юна актриса й таємниці життя за кадром та поділилась деякими робочими моментами. До прикладу, якось для зйомок їй видали туфлі на розмір менші. Тож протягом всього знімального дня доводилося терпіти жахливий дискомфорт і біль.«Я прийшла додому, роззулася, і зрозуміла, що це все, ходити я більше не зможу», – з посмішкою сьогодні згадує нелегкі робочі моменти Юлія.Розповідає дівчина також, що друзі і знайомі були приємно вражені, коли побачили її роботу на екрані. Каже, дзвонили та вітали, бажали подальшого кар’єрного росту. Дівчина дякує всім за підтримку та каже, що це насправді важливо для неї. До слова, кар’єра лучанки у кіно лиш набирає обертів, і вона прагне активно розвиватися та вдосконалюватися в цьому напрямку, аби в майбутньому грати все складніші ролі. До слова, в понеділок, 30 серпня, її можна було упізнати на екрані в серії телесеріалу “Моя улюблена страшко”.Окрім того тривають активні фотозйомки для реклами відомих брендів. Зокрема, лучанку можна побачити на офіційному сайті «Ощадбанку». Вона стала обличчям бренду.«Після завершення роботи над проектом «Сліпа» можна ненадовго перевести подих і готуватися до наступних зйомок. Творчих планів багато, але на разі не можу поділитися деталями», – підсумовує Юлія Каспрук.

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