На Волині прикордонники з усієї України змагалися зі спортивного орієнтування.ВІДЕО





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П'ять команд та понад 100 учасників – представники прикордонних загонів, регіональних управлінь та частин центрального підпорядкування, демонстрували свої вміння за допомогою карти та компаса орієнтуватися на місцевості.



У суботу, 28 серпня, спортсмени змагалися в індивідуальній першості, а наступного дня на учасників чекала командна естафета.



Чемпіонат проходив на базі дитячого оздоровчого табору «Ровесник», який знаходиться у лісовому масиві неподалік села Забороль Луцького району. Прикордонники запекло боролися за звання кращих у цьому виді спорту, адже кожна секунда, затрачена на подолання дистанції, могла змінити результат змагань. Усі учасники показали гарну фізичну підготовку та витривалість. Навіть попри негоду, спортсмени швидко та впевнено долали визначений маршрут та знаходили зазначені контрольні пункти.



За результатами змагань у командній естафеті перше місце здобула команда Волинського прикордонного загону, друге місце дісталось прикордонникам з Буковини, а третє місце вибороли представники Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби.



Серед регіональних управлінь перше місце зайняли прикордонники Східного регіонального управління, друге – Західного, третє – Південного регіонального управління. Переможців чемпіонату нагородили кубками та медалями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прикордонники з усієї України змагалися зі спортивного орієнтування. Перше місце виборола команда господарів турніру.Про це повідомляє Західне управління ДПС України на своїй сторінці у Фейсбуці.П'ять команд та понад 100 учасників – представники прикордонних загонів, регіональних управлінь та частин центрального підпорядкування, демонстрували свої вміння за допомогою карти та компаса орієнтуватися на місцевості.У суботу, 28 серпня, спортсмени змагалися в індивідуальній першості, а наступного дня на учасників чекала командна естафета.Чемпіонат проходив на базі дитячого оздоровчого табору «Ровесник», який знаходиться у лісовому масиві неподалік села Забороль Луцького району. Прикордонники запекло боролися за звання кращих у цьому виді спорту, адже кожна секунда, затрачена на подолання дистанції, могла змінити результат змагань. Усі учасники показали гарну фізичну підготовку та витривалість. Навіть попри негоду, спортсмени швидко та впевнено долали визначений маршрут та знаходили зазначені контрольні пункти.За результатами змагань у командній естафеті перше місце здобула команда Волинського прикордонного загону, друге місце дісталось прикордонникам з Буковини, а третє місце вибороли представники Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби.Серед регіональних управлінь перше місце зайняли прикордонники Східного регіонального управління, друге – Західного, третє – Південного регіонального управління. Переможців чемпіонату нагородили кубками та медалями.

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