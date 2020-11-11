В Україні вже з наступного року з'явиться додатковий вихідний





Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає



"У Верховній Раді планують якнайшвидше взятися за президентський законопроєкт щодо встановлення державного свята та вихідного 28 липня.



Я оцінюю мінімальні шанси ухвалення будь-яких законопроєктів, окрім президентського. Він спрямований на заснування, щоб був державний вихідний день на свято української державності 28 липня", - зазначила Кравчук.



За її словами, у цього законопроєкту будуть великі шанси пройти через зал і вже наступного року цей день буде офіційним державним святом.



"Щодо інших законопроєктів, які забороняють довгі свята, то ймовірність ухвалення мінімальна. Насправді тут є і логічні застереження. Для внутрішнього туризму це дуже і дуже прибутково. Бо в той час, коли хтось відпочиває, сфера гостинності навпаки працює. Це готелі, ресторани, національні парки. І це теж є робочі місця. А туризм сильно постраждав через карантин, тому немає логіки скасовувати довгі вихідні", – підсумувала Кравчук.

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