вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні вже з наступного року з'явиться додатковий вихідний

В Україні вже з наступного року з'явиться додатковий вихідний
У 2022 році в Україні з'явиться новий святковий вихідний день.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Obozrevatel.

"У Верховній Раді планують якнайшвидше взятися за президентський законопроєкт щодо встановлення державного свята та вихідного 28 липня.

Я оцінюю мінімальні шанси ухвалення будь-яких законопроєктів, окрім президентського. Він спрямований на заснування, щоб був державний вихідний день на свято української державності 28 липня", - зазначила Кравчук.

За її словами, у цього законопроєкту будуть великі шанси пройти через зал і вже наступного року цей день буде офіційним державним святом.

"Щодо інших законопроєктів, які забороняють довгі свята, то ймовірність ухвалення мінімальна. Насправді тут є і логічні застереження. Для внутрішнього туризму це дуже і дуже прибутково. Бо в той час, коли хтось відпочиває, сфера гостинності навпаки працює. Це готелі, ресторани, національні парки. І це теж є робочі місця. А туризм сильно постраждав через карантин, тому немає логіки скасовувати довгі вихідні", – підсумувала Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: святковий день, вихідний, 28 липня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні вже з наступного року з'явиться додатковий вихідний
Сьогодні, 08:16
На Волині прикордонники з усієї України змагалися зі спортивного орієнтування.ВІДЕО
Сьогодні, 07:05
Лучанка зіграла у новому телесеріалі, що незабаром вийде на СТБ.ФОТО
Сьогодні, 06:47
Синоптики розповіли, якою буде осінь в Україні: прогноз на три місяці
Сьогодні, 05:30
Восени на українців очікує подорожчання м’яса, хліба та яєць
Сьогодні, 04:42
Схожі новини
«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів «Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів
16 травень, 11:50
В Україні запровадили карантин вихідного дня В Україні запровадили карантин вихідного дня
11 листопад, 2020, 15:00
Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що працюватиме Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що працюватиме
09 листопад, 2020, 10:39
28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 липень, 2020, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні вже з наступного року з'явиться додатковий вихідний
Сьогодні, 08:16
 0
На Волині прикордонники з усієї України змагалися зі спортивного орієнтування.ВІДЕО
Сьогодні, 07:05
 0
Лучанка зіграла у новому телесеріалі, що незабаром вийде на СТБ.ФОТО
Сьогодні, 06:47
 0
Синоптики розповіли, якою буде осінь в Україні: прогноз на три місяці
Сьогодні, 05:30
 0
Восени на українців очікує подорожчання м’яса, хліба та яєць
Сьогодні, 04:42
 0
Медіа
відео
1/8