Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 08:55
За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31).
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 470 осіб;
◾ летальних випадків – 51;
◾ одужало – 1 257 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 21 236 осіб,
◾ методом ІФА – 7 031 особа,
◾ експрес-тестами – 17 747 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 286 296 осіб;
◾ одужало – 2 207 940 осіб;
◾ летальних випадків – 53 789;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.
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Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 470 осіб;
◾ летальних випадків – 51;
◾ одужало – 1 257 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 21 236 осіб,
◾ методом ІФА – 7 031 особа,
◾ експрес-тестами – 17 747 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 286 296 осіб;
◾ одужало – 2 207 940 осіб;
◾ летальних випадків – 53 789;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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