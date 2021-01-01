Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 470 осіб;

◾ летальних випадків – 51;

◾ одужало – 1 257 осіб.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 21 236 осіб,

◾ методом ІФА – 7 031 особа,

◾ експрес-тестами – 17 747 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 286 296 осіб;

◾ одужало – 2 207 940 осіб;

◾ летальних випадків – 53 789;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31).Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 470 осіб;◾ летальних випадків – 51;◾ одужало – 1 257 осіб.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 21 236 осіб,◾ методом ІФА – 7 031 особа,◾ експрес-тестами – 17 747 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 286 296 осіб;◾ одужало – 2 207 940 осіб;◾ летальних випадків – 53 789;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

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