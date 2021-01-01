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Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу

Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31).

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 470 осіб;
◾ летальних випадків – 51;
◾ одужало – 1 257 осіб.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 21 236 осіб,
◾ методом ІФА – 7 031 особа,
◾ експрес-тестами – 17 747 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 286 296 осіб;
◾ одужало – 2 207 940 осіб;
◾ летальних випадків – 53 789;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

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Теги: ковід, статистика
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