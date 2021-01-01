Курс валют у Луцьку на 31 серпня





Євро при купівлі становить – 31.436, продажу – 31.876.



Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.521, продаж – 7.071.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 31 серпня 2021 року такий: купівля – 26.772, а продаж – 27.018.Євро при купівлі становить – 31.436, продажу – 31.876.Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.521, продаж – 7.071.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію