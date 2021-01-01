На Волині за минулу добу – 18 випадків ковіду

За минулу добу на Волині зареєстрували 18 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Нові випадки виявили:Луцький район – 8 хворих:• Луцька ТГ – 4• Ківерцівська ТГ – 1• Колківська ТГ – 1• Підгайцівська ТГ – 1• Цуманська ТГ – 1Володимир-Волинський район – 7 хворих:• Володимир- Волинська ТГ – 4• Зимнівська ТГ – 1• Оваднівська ТГ – 2Ковельський район – 3 хворих:• Забродівська ТГ – 1• Заболотівська ТГ – 1• Смідинська ТГ – 1Усього станом на 31 серпня в області зареєстрували 62 612 випадків хвороби.Одужало – 61 177 осіб (за останню добу – 2).Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 272 033 особи, за останню добу – 317 осіб.За добу 30 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3170 щеплень. Першою дозою щеплено 1031 особу та другою дозою – 2139 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 94 149 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 67 757 людей. Загалом проведено 161906 щеплень.