вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за минулу добу – 18 випадків ковіду

На Волині за минулу добу – 18 випадків ковіду
За минулу добу на Волині зареєстрували 18 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Нові випадки виявили:
Луцький район – 8 хворих:
• Луцька ТГ – 4
• Ківерцівська ТГ – 1
• Колківська ТГ – 1
• Підгайцівська ТГ – 1
• Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 7 хворих:
• Володимир- Волинська ТГ – 4
• Зимнівська ТГ – 1
• Оваднівська ТГ – 2
Ковельський район – 3 хворих:
• Забродівська ТГ – 1
• Заболотівська ТГ – 1
• Смідинська ТГ – 1

Усього станом на 31 серпня в області зареєстрували 62 612 випадків хвороби.

Одужало – 61 177 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 272 033 особи, за останню добу – 317 осіб.

Вакцинація проти COVID-19

За добу 30 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3170 щеплень. Першою дозою щеплено 1031 особу та другою дозою – 2139 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 94 149 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 67 757 людей. Загалом проведено 161906 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковід, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу коронавірус підтвердили в 15 волинян
30 серпень, 09:36
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
30 серпень, 08:54
У яких громадах на Волині виявили нових заражених COVID-19
29 серпень, 11:59
Коронавірус в Україні: якою є статистика за минулу добу
29 серпень, 09:14
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щиро розкаявся: волинський лісівник, якого спіймали на хабарі, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 09:37
У Луцьку від сьогодні розпочинають капітальний ремонт проспекту Соборності
Сьогодні, 09:33
На Волині за минулу добу – 18 випадків ковіду
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 31 серпня
Сьогодні, 09:19
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 08:55
Схожі новини
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 08:55
За добу коронавірус підтвердили в 15 волинян За добу коронавірус підтвердили в 15 волинян
30 серпень, 09:36
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
30 серпень, 08:54
Коронавірус в Україні: якою є статистика за минулу добу Коронавірус в Україні: якою є статистика за минулу добу
29 серпень, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Італії молода українка викинулася з вікна лікарні
Сьогодні, 10:00
 0
10-місячний малюк з Волині бореться зі страшною хворобою: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:54
 0
На Волині на дереві повісився молодий хлопець
Сьогодні, 09:49
 0
Щиро розкаявся: волинський лісівник, якого спіймали на хабарі, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 09:37
 0
У Луцьку від сьогодні розпочинають капітальний ремонт проспекту Соборності
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8