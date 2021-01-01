На Волині за минулу добу – 18 випадків ковіду
Сьогодні, 09:27
За минулу добу на Волині зареєстрували 18 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Нові випадки виявили:
Луцький район – 8 хворих:
• Луцька ТГ – 4
• Ківерцівська ТГ – 1
• Колківська ТГ – 1
• Підгайцівська ТГ – 1
• Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 7 хворих:
• Володимир- Волинська ТГ – 4
• Зимнівська ТГ – 1
• Оваднівська ТГ – 2
Ковельський район – 3 хворих:
• Забродівська ТГ – 1
• Заболотівська ТГ – 1
• Смідинська ТГ – 1
Усього станом на 31 серпня в області зареєстрували 62 612 випадків хвороби.
Одужало – 61 177 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 272 033 особи, за останню добу – 317 осіб.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 30 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3170 щеплень. Першою дозою щеплено 1031 особу та другою дозою – 2139 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 94 149 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 67 757 людей. Загалом проведено 161906 щеплень.
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Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Нові випадки виявили:
Луцький район – 8 хворих:
• Луцька ТГ – 4
• Ківерцівська ТГ – 1
• Колківська ТГ – 1
• Підгайцівська ТГ – 1
• Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 7 хворих:
• Володимир- Волинська ТГ – 4
• Зимнівська ТГ – 1
• Оваднівська ТГ – 2
Ковельський район – 3 хворих:
• Забродівська ТГ – 1
• Заболотівська ТГ – 1
• Смідинська ТГ – 1
Усього станом на 31 серпня в області зареєстрували 62 612 випадків хвороби.
Одужало – 61 177 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 272 033 особи, за останню добу – 317 осіб.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 30 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3170 щеплень. Першою дозою щеплено 1031 особу та другою дозою – 2139 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 94 149 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 67 757 людей. Загалом проведено 161906 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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