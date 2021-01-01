На Волині на дереві повісився молодий хлопець





Про це



Трагедія сталася у Довгові Луцького (раніше Горохівського) району.



Правоохоронці зазначили, що 29 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що покінчив із життям самогубством шляхом повішання на дереві житель села Брани. Хлопець 2000 року народження.



При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили.



Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином задокументували.

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