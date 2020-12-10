10-місячний малюк з Волині бореться зі страшною хворобою: рідні благають про допомогу

Назар Сулім – найменший борець за життя дитячого онкологічного відділення Волинської обласної лікарні. Пів року тому малюку поставили невтішний діагноз – гострий мієлоїдний лейкоз. На жаль, після місяців виснажливого лікування хвороба не відступила – почала прогресувати.



Про це Марія Бадалян.



Майже пів року за життя Назарчика боролися дитячі онкологи в Луцьку, проте станом на сьогодні через прогресування хвороби дитина із мамою знаходяться у «Охматдиті» в Києві.



«Назарчик – наш найменший борець за життя. По широкій і щирій посмішці цієї крихітки неможливо здогадатись, що довгих п’ять місяців ця дитина день у день бореться із раком крові – половину усього свого життя. Але, на жаль, навіть після такого виснажливого лікування хвороба не відступила. Мама і тато, які його дуже сильно люблять, просто не могли повірити, що так може бути. Зараз Назарчик із мамою знаходяться у «Охматдиті» в Києві. Малюк вступає у новий етап боротьби за життя, адже лікарі вирішили змінити тактику лікування, залучити нові препарати, давати більші дози хімії. Малюк навіть не розуміє, що саме він проходить, що долає, але поруч надійна підтримка – батьки, які понад усе хочуть бачити його здоровим. І ми дуже-дуже хочемо», – розповіла Марія Бадалян.



З її слів, на превеликий жаль, коштів сім’ї, що вже і так виснажена фінансово, на нове лікування не вистачить, адже багато ліків не входять до державної програми. До прикладу, лише один флакон препарату «Мілотарг», який хочуть призначити лікарі, обійдеться у 12 тисяч євро.



Для того, аби Назарчик міг продовжити боротьбу за життя, його батьки через волонтерів звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти врятувати сина, який за своє коротке життя встиг перенести стільки болю та страждань.



Реквізити для допомоги:



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-місячний– найменший борець за життя дитячого онкологічного відділення Волинської обласної лікарні. Пів року тому малюку поставили невтішний діагноз – гострий мієлоїдний лейкоз. На жаль, після місяців виснажливого лікування хвороба не відступила – почала прогресувати.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла волонтерка БФ «З Богом у серці»Майже пів року за життя Назарчика боролися дитячі онкологи в Луцьку, проте станом на сьогодні через прогресування хвороби дитина із мамою знаходяться у «Охматдиті» в Києві.«Назарчик – наш найменший борець за життя. По широкій і щирій посмішці цієї крихітки неможливо здогадатись, що довгих п’ять місяців ця дитина день у день бореться із раком крові – половину усього свого життя. Але, на жаль, навіть після такого виснажливого лікування хвороба не відступила. Мама і тато, які його дуже сильно люблять, просто не могли повірити, що так може бути. Зараз Назарчик із мамою знаходяться у «Охматдиті» в Києві. Малюк вступає у новий етап боротьби за життя, адже лікарі вирішили змінити тактику лікування, залучити нові препарати, давати більші дози хімії. Малюк навіть не розуміє, що саме він проходить, що долає, але поруч надійна підтримка – батьки, які понад усе хочуть бачити його здоровим. І ми дуже-дуже хочемо», – розповіла Марія Бадалян.З її слів, на превеликий жаль, коштів сім’ї, що вже і так виснажена фінансово, на нове лікування не вистачить, адже багато ліків не входять до державної програми. До прикладу, лише один флакон препарату «Мілотарг», який хочуть призначити лікарі, обійдеться у 12 тисяч євро.Для того, аби Назарчик міг продовжити боротьбу за життя, його батьки через волонтерів звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти врятувати сина, який за своє коротке життя встиг перенести стільки болю та страждань.Швидке посилання на переказ для клієнтів будь-якого українського банку за цим посиланням. Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»: 4246 0010 0224 4295 (працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні. При потребі вказати ім'я, вказуйте назву фонду Z Bogom u serdsi, або ім’я директора фонду – Бадалян Марія/ Badalian Mariia)Пошук за назвою у Приват24:Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ

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