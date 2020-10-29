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В Італії молода українка викинулася з вікна лікарні

В Італії молода українка викинулася з вікна лікарні
В Італії наклала на себе руки 34-річна українка, яка викинулася із четвертого поверху лікарні Пеллегріні у Неаполі.

Про це повідомляють Факти з посиланням на місцеве видання.

Жінка померла миттєво від отриманих травм.

Тіло українки знайшли на вулиці Віа Джованні Нінні пізно увечері.

Кілька днів тому у лікарні їй успішно провели операцію через катаракту. Потім її помістили в офтальмологічне відділення, де вона добре почувалася.

Зараз поліція намагається знайти знайомих жінки, щоб з’ясувати причини загибелі. Поліція висунула гіпотезу про самогубство, але обставини трагедії будуть розслідувати.

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Теги: самогубство, Італія, українка
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