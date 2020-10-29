В Італії молода українка викинулася з вікна лікарні





Про це повідомляють



Жінка померла миттєво від отриманих травм.



Тіло українки знайшли на вулиці Віа Джованні Нінні пізно увечері.



Кілька днів тому у лікарні їй успішно провели операцію через катаракту. Потім її помістили в офтальмологічне відділення, де вона добре почувалася.



Зараз поліція намагається знайти знайомих жінки, щоб з’ясувати причини загибелі. Поліція висунула гіпотезу про самогубство, але обставини трагедії будуть розслідувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії наклала на себе руки 34-річна українка, яка викинулася із четвертого поверху лікарні Пеллегріні у Неаполі.Про це повідомляють Факти з посиланням на місцеве видання.Жінка померла миттєво від отриманих травм.Тіло українки знайшли на вулиці Віа Джованні Нінні пізно увечері.Кілька днів тому у лікарні їй успішно провели операцію через катаракту. Потім її помістили в офтальмологічне відділення, де вона добре почувалася.Зараз поліція намагається знайти знайомих жінки, щоб з’ясувати причини загибелі. Поліція висунула гіпотезу про самогубство, але обставини трагедії будуть розслідувати.

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