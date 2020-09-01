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За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня

За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
Уже завтра, 1 вересня, у школах України та Волині зокрема пролунає перший дзвінок. Хтось очікує цей день із трепетом, дехто – із неохотою. Однак, з року в рік дещо залишається незмінним: традиційно 1 вересня школярі та батьки вітають своїх вчителів із початком навчального року.

Найбільш популярним подарунком, що отримують педагоги, лишаються квіти. Утім, не можна не зазначити, що деякі школи все ж відмовляються від цієї ідеї, перераховуючи "гроші на букет" військовим, онкохворим, безпритульним тваринам тощо.

Напередодні свята Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося у квітникарів, скільки коштують квіти у Луцьку перед Днем знань та які букети купують найчастіше.

Продавці квіткового ринку, що поблизу ЦУМу, від ранку почали складати святкові композиції. Кажуть, що ціни до свята не підвищували, особливого ажіотажу не очікують, адже в більшості шкіл міста лінійку проведуть лише для 1 та 11 класів. Здебільшого батьки купують невеликі композиції вартістю до 300-350 гривень.
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня

Букети на ринку можна придбати від 80-100 гривень залежно від наповнення. Їх цьогоріч прикрасили різноманітними мінілистівками з написами на кшталт "Привіт, школо!", "Улюбленому вчителю", "З 1 вересня", "З тягою до знань".
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня

За троянди тут просять від 15 до 60 гривень, гілку еустоми - від 45 до 60 гривень, хризантеми - 45-50 гривень.

За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня


У популярному супермаркеті квітів "Цвіт маркет" приймають передзамовлення на композиції до 1 вересня. Наприклад, букет з еустомами та трояндами обійдеться у 300-350 гривень, з хризантем - 300 гривень (7 гілочок), з кущових троянд - 395 гривень (15 гілочок).
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня

На оптовому складі квітів "Flora Lutsk" можна придбати, наприклад, півонію на 60 см за 64 гривні, хризантему від 28 до 33 гривень, еустому за 35 гривень, троянду "Ель Торо" на 50 см за 21 гривню, троянду "Мадам Бомбастік" на 40 см за 14 гривень.
За скільки у Луцьку можна купити букет на 1 вересня



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Теги: квіти, 1 вересня, ціни, Луцьк, букети, варте уваги
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