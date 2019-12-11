Через 20 років зими в Україні може не бути, – директор Укргідрометцентру





Про це в інтерв'ю Парламент.UA розказав директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, передає



"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - розказав фахіваць.



За його словами, щороку в Україні в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується.



"Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде",- резюмував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими.Про це в інтерв'ю Парламент.UA розказав директор Українського гідрометеорологічного центру, передає Уніан "Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - розказав фахіваць.За його словами, щороку в Україні в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується."Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде",- резюмував він.

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