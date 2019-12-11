вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через 20 років зими в Україні може не бути, – директор Укргідрометцентру

Через 20 років зими в Україні може не бути, – директор Укргідрометцентру
В Україні за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими.

Про це в інтерв'ю Парламент.UA розказав директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, передає Уніан.

"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - розказав фахіваць.

За його словами, щороку в Україні в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується.

"Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде",- резюмував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зима, Україна, потепління, Укргідрометцентр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі врятували ноги чоловіка від ампутації
Сьогодні, 10:55
Харчування по-новому: як зміниться склад та ціна обіду у луцьких школах. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
Через 20 років зими в Україні може не бути, – директор Укргідрометцентру
Сьогодні, 10:36
В Італії молода українка викинулася з вікна лікарні
Сьогодні, 10:00
10-місячний малюк з Волині бореться зі страшною хворобою: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:54
Схожі новини
В Україну йде різке потепління В Україну йде різке потепління
19 лютий, 11:33
З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик
11 грудень, 2019, 12:55
Через стрімке потепління Україні радять негайно закривати шахти Через стрімке потепління Україні радять негайно закривати шахти
09 серпень, 18:21
Синоптик розповіла, коли до України прийде довгоочікуване потепління Синоптик розповіла, коли до України прийде довгоочікуване потепління
24 квітень, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькій ТГ горіла цегляна будівля
Сьогодні, 11:28
 0
Реанімаційні заходи тривали півтори години: на Рівненщині медики врятували однорічну дитину
Сьогодні, 11:18
 0
У Луцьку ВАЗ збив велосипедиста
Сьогодні, 11:11
 0
Волинські лікарі врятували ноги чоловіка від ампутації
Сьогодні, 10:55
 0
Харчування по-новому: як зміниться склад та ціна обіду у луцьких школах. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8