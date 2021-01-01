Волинські лікарі врятували ноги чоловіка від ампутації

Лікарі Ковельського МТМО успішно прооперували чоловіка, який міг втратити ноги.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Пацієнт 1960 року народження звернувся до судинних хірургів зі скаргами на виражені болі у обох нижніх кінцівках, що значно посилювались при ходьбі до 100 метрів, порушення сну та переміжну кульгавість, що турбували його тривалий час.Після проведення ангіографії нижніх кінцівок діагностовано субоклюзію та оклюзію дистальних відділів поверхневих стегнових артерій - 100% і 98%. Команда ендоваскулярних хірургів провела стентування обох артерій через проколи в паху.Операція пройшла успішно. Лікарям вдалося повністю відновити кровотік в судинах та запобігти втраті обох кінцівок. Нині біль в ногах пацієнта не турбує. На третій день після операції його виписали з лікарні.