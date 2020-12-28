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Харчування по-новому: як зміниться склад та ціна обіду у луцьких школах. ВІДЕО

Харчування по-новому: як зміниться склад та ціна обіду у луцьких школах. ВІДЕО
З 1 вересня школярі луцьких шкіл харчуватимуться по-новому. Зміниться раціон та його ціна.

Про це розповіла Суспільному директорка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування, який обслуговує 25 навчальних закладів міста Світлана Шмід.

Суспільне побувало у їдальні однієї із луцьких шкіл, поспілкувалося із кухарями, які готуватимуть за новим меню, батьками та постачальниками продуктів.

Як зміниться шкільний обід і його ціна

Харчуватися за новим меню учні почнуть з 1 вересня. Меню урізноманітнять, з нього зникнуть усі смажені страви, раціон школярів стане більш збалансованим, – розповіла технологиня комбінату шкільного та студентського харчування Людмила Гребік.

"Зменшуємо вживання солі та цукру, тваринних жирів, а збільшуємо овочів, фруктів, м’яса, риби, кисломолочних продуктів", – розповідає технологиня.

У меню з'являться нові страви: натуральні м'ясні фрикадельки, рибні котлети фрикадельки натуральні м’ясні, рибні котлетки за новим рецептом, курячі нагетси, курячі палички, фрикадельки, чахобілі та печиво по-домашньому.

Як розповів Суспільному лікар загальної гігієни Держпродспоживслужби Богдан Петриченко, Кабмін заборонив продавати у школах деякі продукти, зокрема консерви, напої, які містять енергетики, кофеїн, високу концентрацію цукру, продукти з високим вмістом солі, також заборонено барвники і додатки до харчових продуктів".

Як розповіла директорка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Світлана Шмід, вартість одного шкільного обіду у новому навчальному році зросте на 5 гривень і становитиме в середньому 30 гривень за порцію.

Чи готові кухарі та їдальні до змін


У їдальні Луцького навчально-виховного комплексу № 7 працюють три кухарі та одна помічниця, – розповідає завідувачка Марії Власюк. Їжу готують для 400 учнів. Нині у їдальні миють посуд, прибирають та готують складські приміщення для зберігання продуктів.

Зі слів завідувачки їдальні, з новим меню та вимогами міністерства кухарі вже ознайомилися. "Нічого там страшного немає, усе це ми вміємо готувати", – каже Марія Власюк.

Завідувачка додає: зараз у їдальні вистачає обладнання, щоб працювати "по-новому". Нині працівники школи облаштовують стелажі, наводять порядок у цехах і чекають на доставку продуктів.

Як розповіла директорка комбінату шкільного та студентського харчування, харчі у школи доставлять 1 вересня.

Наразі на складах комбінату зберігають 3 тони картоплі, тонну капусти, 800 кг моркви, 900 кг буряка, 500 кг цибулі, по 300-400 кг свіжих помідорів та огірків. Зі слів Світлани Шмід цього 24-м школам міста вистачить на два дні.



Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, школи, харчування, зміни
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