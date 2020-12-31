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У Луцьку ВАЗ збив велосипедиста

У Луцьку ВАЗ збив велосипедиста
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент стався 31 серпня на вулиці Задворецькій, на повороті до Клима Савури.

У поліції Волині підтвердили, що автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував чоловік 1947 року народження, збив велосипедиста.

На місці ДТП працюють медики та поліцейські. Постраждалого велосипедиста доставили до лікарні.

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Теги: аварія, ДТП, велосипедист
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