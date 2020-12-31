У Луцьку ВАЗ збив велосипедиста
Сьогодні, 11:11
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент стався 31 серпня на вулиці Задворецькій, на повороті до Клима Савури.
У поліції Волині підтвердили, що автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував чоловік 1947 року народження, збив велосипедиста.
На місці ДТП працюють медики та поліцейські. Постраждалого велосипедиста доставили до лікарні.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент стався 31 серпня на вулиці Задворецькій, на повороті до Клима Савури.
У поліції Волині підтвердили, що автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував чоловік 1947 року народження, збив велосипедиста.
На місці ДТП працюють медики та поліцейські. Постраждалого велосипедиста доставили до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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