Реанімаційні заходи тривали півтори години: на Рівненщині медики врятували однорічну дитину
Сьогодні, 11:18
На Рівненщині медики «швидкої» повернули дитину, у якої була клінчна смерть, до життя.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
30 серпня о 21:01 на лінію 103 надійшов виклик від жительки м.Дубно. Вона повідомила, що у її доньки температура 39 °C, «шкірні покриви - посиніли». Вік дитини 1 рік та 2 місяці.
За вказаною адресою прибула лікарська бригада Дубенської станції швидкої медичної допомоги.
Зі слів матері стало відомо, що у пацієнтки раптово піднялася температура тіла. Впродовж дня рідні намагалися самостійно її збити, проте о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність.
Сім’я благополучна. Дитина доглянута. Відповідає фізичному розвитку відповідно до віку.
Дитина була у стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали півтори години.
Завдяки злагодженим діям бригади Дубенської станції ШМД, вдалося повернути до життя однорічну дівчинку.
Попередній діагноз: стан після клінічної смерті.
Дитину транспортували до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні.
"Висловлюємо щиру подяку лікарській бригаді Дубенської станції ШМД: лікарю Павлу Венгровському, фельдшеру Андрію Кузьмовичу та водію Генадію Кошубі. Ви успішно провели реанімаційні заходи дитині, що перебувала у стані клінічної смерті, які завершилися повним відновленням серцевої діяльності", - йдеться у повідомленні.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
30 серпня о 21:01 на лінію 103 надійшов виклик від жительки м.Дубно. Вона повідомила, що у її доньки температура 39 °C, «шкірні покриви - посиніли». Вік дитини 1 рік та 2 місяці.
За вказаною адресою прибула лікарська бригада Дубенської станції швидкої медичної допомоги.
Зі слів матері стало відомо, що у пацієнтки раптово піднялася температура тіла. Впродовж дня рідні намагалися самостійно її збити, проте о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність.
Сім’я благополучна. Дитина доглянута. Відповідає фізичному розвитку відповідно до віку.
Дитина була у стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали півтори години.
Завдяки злагодженим діям бригади Дубенської станції ШМД, вдалося повернути до життя однорічну дівчинку.
Попередній діагноз: стан після клінічної смерті.
Дитину транспортували до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні.
"Висловлюємо щиру подяку лікарській бригаді Дубенської станції ШМД: лікарю Павлу Венгровському, фельдшеру Андрію Кузьмовичу та водію Генадію Кошубі. Ви успішно провели реанімаційні заходи дитині, що перебувала у стані клінічної смерті, які завершилися повним відновленням серцевої діяльності", - йдеться у повідомленні.
Фото - ілюстративне
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