Реанімаційні заходи тривали півтори години: на Рівненщині медики врятували однорічну дитину

На Рівненщині медики «швидкої» повернули дитину, у якої була клінчна смерть, до життя.Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.30 серпня о 21:01 на лінію 103 надійшов виклик від жительки м.Дубно. Вона повідомила, що у її доньки температура 39 °C, «шкірні покриви - посиніли». Вік дитини 1 рік та 2 місяці.За вказаною адресою прибула лікарська бригада Дубенської станції швидкої медичної допомоги.Зі слів матері стало відомо, що у пацієнтки раптово піднялася температура тіла. Впродовж дня рідні намагалися самостійно її збити, проте о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність.Сім’я благополучна. Дитина доглянута. Відповідає фізичному розвитку відповідно до віку.Дитина була у стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали півтори години.Завдяки злагодженим діям бригади Дубенської станції ШМД, вдалося повернути до життя однорічну дівчинку.Попередній діагноз: стан після клінічної смерті.Дитину транспортували до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні."Висловлюємо щиру подяку лікарській бригаді Дубенської станції ШМД: лікарю Павлу Венгровському, фельдшеру Андрію Кузьмовичу та водію Генадію Кошубі. Ви успішно провели реанімаційні заходи дитині, що перебувала у стані клінічної смерті, які завершилися повним відновленням серцевої діяльності", - йдеться у повідомленні.