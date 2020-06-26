Реанімаційні заходи тривали півтори години: на Рівненщині медики врятували однорічну дитину. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.



Зазначають, 30 серпня о 21:01 на лінію 103 надійшов виклик від жительки м.Дубно. Вона повідомила, що у її доньки температура 39 °C, «шкірні покриви - посиніли». Вік дитини 1 рік та 2 місяці.



За вказаною адресою прибула лікарська бригада Дубенської станції швидкої медичної допомоги.



Зі слів матері стало відомо, що у пацієнтки раптово піднялася температура тіла. Впродовж дня рідні намагалися самостійно її збити, проте о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність.



Сім’я благополучна. Дитина доглянута. Відповідає фізичному розвитку відповідно до віку.



Дитина була у стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали півтори години.



Завдяки злагодженим діям бригади Дубенської станції ШМД, вдалося повернути до життя однорічну дівчинку.



Попередній діагноз: стан після клінічної смерті.



Дитину транспортували до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні.



ОНОВЛЕНО о 12:32 31 серпня



Як стало відомо виданню



Фото - ілюстративне

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