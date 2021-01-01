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У Луцькій ТГ горіла цегляна будівля

У Луцькій ТГ горіла цегляна будівля
За минулу добу рятувальники ДСНС Волині тричі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це інформують у пресслужі рятувальників.

Зокрема в обласному центрі на вулицях Чехова та Арцеулова надали допомогу населенню з ліквідації кубла ос, у Ковельському районі залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, а також прибрали повалене дерево з проїжджої частини дороги між селами Мизове та Седлище Старовижівської СГ.

Вночі о 22:43 виникла пожежа у селі Княгинок Луцької МГ. Вже о 23:00 вогонь, що загрожував знищити цегляну господарську будівлю, оперативно приборкали працівники 2-ї та 25-ї ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області. Він встиг знищити лише 20 м2 покрівлі споруди.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

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Теги: пожежа, Луцька ТГ
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