У Луцькій ТГ горіла цегляна будівля

За минулу добу рятувальники ДСНС Волині тричі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це інформують у пресслужі рятувальників.Зокрема в обласному центрі на вулицях Чехова та Арцеулова надали допомогу населенню з ліквідації кубла ос, у Ковельському районі залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, а також прибрали повалене дерево з проїжджої частини дороги між селами Мизове та Седлище Старовижівської СГ.Вночі о 22:43 виникла пожежа у селі Княгинок Луцької МГ. Вже о 23:00 вогонь, що загрожував знищити цегляну господарську будівлю, оперативно приборкали працівники 2-ї та 25-ї ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області. Він встиг знищити лише 20 м2 покрівлі споруди.Причину виникнення пожежі встановлюють.