Викрав хаскі та велосипеди: на Волині затримали серійного злодія. ФОТО





Про це інформують на



30 серпня до Ковельського районного управління поліції надійшла заява 33- річного ковельчанина про крадіжку.



Як повідомив потерпілий, на початку місяця поблизу одного із супермаркетів міста у нього було викрадено велосипед. Сума збитків становить 2 тисячі гривень. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 42-річний місцевий мешканець. Викрадений велосипед вилучено.



Як з’ясувалось, спритник причетний ще до однієї крадіжки. У середині серпня з гаражного приміщення іншого ковельчанина він викрав мотокосу, каністру з пальним та велосипед. Сума завданих збитків становить близько 10 тисяч гривень.



До слова, зловмисник причетний і до викрадення собаки породи хаскі , про що напередодні заявляв до поліції 40- річний ковельчанин. Собаку повернули власнику.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські Ковельського районного управління поліції викрили ковельчанина у серії крадіжок.Про це інформують на сторінці правоохоронців у Facebook.30 серпня до Ковельського районного управління поліції надійшла заява 33- річного ковельчанина про крадіжку.Як повідомив потерпілий, на початку місяця поблизу одного із супермаркетів міста у нього було викрадено велосипед. Сума збитків становить 2 тисячі гривень. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 42-річний місцевий мешканець. Викрадений велосипед вилучено.Як з’ясувалось, спритник причетний ще до однієї крадіжки. У середині серпня з гаражного приміщення іншого ковельчанина він викрав мотокосу, каністру з пальним та велосипед. Сума завданих збитків становить близько 10 тисяч гривень.До слова, зловмисник причетний і до викрадення собаки породи хаскі , про що напередодні заявляв до поліції 40- річний ковельчанин. Собаку повернули власнику.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.

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