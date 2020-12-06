Викрав хаскі та велосипеди: на Волині затримали серійного злодія. ФОТО
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Поліцейські Ковельського районного управління поліції викрили ковельчанина у серії крадіжок.
Про це інформують на сторінці правоохоронців у Facebook.
30 серпня до Ковельського районного управління поліції надійшла заява 33- річного ковельчанина про крадіжку.
Як повідомив потерпілий, на початку місяця поблизу одного із супермаркетів міста у нього було викрадено велосипед. Сума збитків становить 2 тисячі гривень. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 42-річний місцевий мешканець. Викрадений велосипед вилучено.
Як з’ясувалось, спритник причетний ще до однієї крадіжки. У середині серпня з гаражного приміщення іншого ковельчанина він викрав мотокосу, каністру з пальним та велосипед. Сума завданих збитків становить близько 10 тисяч гривень.
До слова, зловмисник причетний і до викрадення собаки породи хаскі , про що напередодні заявляв до поліції 40- річний ковельчанин. Собаку повернули власнику.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
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Про це інформують на сторінці правоохоронців у Facebook.
30 серпня до Ковельського районного управління поліції надійшла заява 33- річного ковельчанина про крадіжку.
Як повідомив потерпілий, на початку місяця поблизу одного із супермаркетів міста у нього було викрадено велосипед. Сума збитків становить 2 тисячі гривень. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 42-річний місцевий мешканець. Викрадений велосипед вилучено.
Як з’ясувалось, спритник причетний ще до однієї крадіжки. У середині серпня з гаражного приміщення іншого ковельчанина він викрав мотокосу, каністру з пальним та велосипед. Сума завданих збитків становить близько 10 тисяч гривень.
До слова, зловмисник причетний і до викрадення собаки породи хаскі , про що напередодні заявляв до поліції 40- річний ковельчанин. Собаку повернули власнику.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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