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На будівництві поблизу Луцького кільця з висоти впав п'яний працівник

На будівництві поблизу Луцького кільця з висоти впав п'яний працівник
Бригада «швидкої» надала медичну допомогу чоловіку, який травмувався на будівництві у Рівному поблизу Луцького кільця.

Про це повідомляє Рівненький обласний центр екстреної медичної допомоги.

Зазначають, 30 серпня о 15:42 на лінію 103 надійшов виклик про те, що на будівництві у Рівному на вулиці Соборна (поблизу Луцького кільця) травмувався чоловік. Він впав з висоти 3-5 метрів.

О 15:43 за вказаною адресою виїхала бригада Рівненської станції Центру ЕМД та МК. О 15:50 медики прибули на місце події.

Попередньо відомо, що житель села Користь Рівненського району (орієнтовно 30 років), який працює на будівництві - впав з висоти 3-5 метрів. На момент прибуття «швидкої» чоловік лежав на землі.

Пацієнт був загальмований. Не міг чітко відповісти на поставлені запитання. Відчутний різкий запах алкоголю. Видимих травм та пошкоджень не виявили.

Бригада «швидкої» надала необхідну медичну допомогу відповідно до протоколу.

Попередній діагноз: кататравма, гостра алкогольна інтоксикація.

Пацієнта транспортували до Рівненської обласної клінічної лікарні.

Про подію повідомили поліцейським.

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Теги: Рівне, будівництво, виробнича травма
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