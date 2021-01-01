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На Волині існують невивчені науковцями Катеринські вали. ФОТО, ВІДЕО

На Волині існують невивчені науковцями Катеринські вали. ФОТО, ВІДЕО
На окраїнах села Борисковичі розгорнулись Катеринські гори або Вали. Перебуваючи із робочою поїздкою на території Мар’янівської громади, голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, радник голови Юрій Ройко та народний депутат Вячеслав Рубльов побували на території досі невивчених науковцями валів.

Про це повідомляють на сайті Луцької райради.

Історія села Борисковичі, заснованованого на річці Липа, сягає 1184 року, проте коли з’явились Вали та хто їх засновник – невідомо. Існує легенда, що російська імператриця Катерина II наказала козакам носити землю для Валів у своїх шапках. У селі подейкують, що під Валами пролягають підземні ходи, які ведуть до церкви у сусідньому селі Борочиче.

Відомо, що у 1928 році недалеко від городища, під час прокладання залізниці Львів—Луцьк, землекопи знайшли скарб із золотих та срібних монет вагою 60 кілограмів. Крім них, там був і медальйон римського імператора Йовіана діаметром близько 10 сантиметрів.

Катеринські вали мають форму фортеці з одним в’їздом, орієнтовна висота насипу від 6 до 12, а подекуди до 20 метрів.

«Історичні місця Луцького району та Волині загалом невивчені і є цінними для науковців. У цьому переконуюсь кожного разу, коли маю робочі поїздки», - наголосив голова райради Олександр Омельчук.
На Волині існують невивчені науковцями Катеринські вали. ФОТО, ВІДЕО
На Волині існують невивчені науковцями Катеринські вали. ФОТО, ВІДЕО
На Волині існують невивчені науковцями Катеринські вали. ФОТО, ВІДЕО
На Волині існують невивчені науковцями Катеринські вали. ФОТО, ВІДЕО
На Волині існують невивчені науковцями Катеринські вали. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: Катеринівські вали, Волинь
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