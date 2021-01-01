Волинські поліцейські знайшли мотоцикл, який викрали на Різдво

На Ратнівщині поліцейські розшукали викрадений у січні мотоцикл і повернули власниці.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом до поліції на дійшло 8 січня. У Різдвяну ніч зловмисник викрав з подвір’я 34-річної жительки села Велимче мотоцикл Spark, вартістю 15 тис. грн.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.Провівши ряд оперативних заходів, працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетний 19-річний житель Ковеля. Викрадений транспортний засіб зловмисник продав.Поліцейські встановили особу, котра придбала викрадений мотоцикл, та вилучили його. Незабаром транспортний засіб повернуть власниці.Чоловікові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.