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Волинські поліцейські знайшли мотоцикл, який викрали на Різдво

Волинські поліцейські знайшли мотоцикл, який викрали на Різдво
На Ратнівщині поліцейські розшукали викрадений у січні мотоцикл і повернули власниці.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом до поліції на дійшло 8 січня. У Різдвяну ніч зловмисник викрав з подвір’я 34-річної жительки села Велимче мотоцикл Spark, вартістю 15 тис. грн.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Провівши ряд оперативних заходів, працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетний 19-річний житель Ковеля. Викрадений транспортний засіб зловмисник продав.

Поліцейські встановили особу, котра придбала викрадений мотоцикл, та вилучили його. Незабаром транспортний засіб повернуть власниці.

Чоловікові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.

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Теги: поліцейські, мотоцикл. крадіжка, Ратнівщина
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