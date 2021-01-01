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Аферисти ошукали волинян на понад 50 тисяч

Аферисти ошукали волинян на понад 50 тисяч
До волинських поліцейських минулої доби звернулися семеро волинян із повідомленнями про вчинення шахрайств. Їх ошукали на понад 50 тисяч гривень.

Зокрема, вчора до поліції звернулася 31-річна ковельчанка. Жінка розповіла, що до неї зателефонували нібито співробітники банку та порадили всі кошти з банківської карти перерахувати на інший рахунок, оскільки карту заблоковано. Таким чином шахраї ошукали громадянку на 16 тисяч гривень.

У 36-річної лучанки через одну із соцмереж знайома попросила у позику майже 5000 тисяч гривень. Не перевіривши інформацію, кошти жінка перерахувала на банківську карту. Як виявилось згодом, обліковий запис товаришки зламали, і гроші отримали аферисти.

31-річна лучанка купувала товари через одну із онлайн-платформ. Громадянка надала всі дані, аби зловмисники отримали доступ до її карти. Жінка позбулася майже 11 тисяч гривень, які шахраї перерахували на свій рахунок.

За усіма фактами відкриті кримінальні провадження та тривають досудові розслідування.

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Теги: шахраї, банк, Інтернет, волиняни
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