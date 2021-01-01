1 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначається початок нового навчального року – День знань. Вітаємо школярів, студентів, викладачів та вчителів з цим святом. І зичимо мудрості та наполегливості в житті й навчанні.
День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, колишній завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Михайло Кучинко.
Цього дня також день народження у журналіста газети «Вісник і К» Сергія Крайвановича.
За церковним календарем іменинниками першого вересня є Андрій, Тимофій та Фекла.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
У народі 1 вересня вшановували Андрія й Стратилата і говорили, що Стратилат «бабиним літом» багатий, тобто від цього часу починається «бабине літо».
У 2012 році 1 вересня помер відомий волинський краєзнавець Григорій Гуртовий.
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День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, колишній завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Михайло Кучинко.
Цього дня також день народження у журналіста газети «Вісник і К» Сергія Крайвановича.
За церковним календарем іменинниками першого вересня є Андрій, Тимофій та Фекла.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
У народі 1 вересня вшановували Андрія й Стратилата і говорили, що Стратилат «бабиним літом» багатий, тобто від цього часу починається «бабине літо».
У 2012 році 1 вересня помер відомий волинський краєзнавець Григорій Гуртовий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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