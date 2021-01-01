У волинянина вдома під час обшуку вилучили сотню наркотичних таблеток. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Вчора, 30 серпня, затримали 35-річного жителя шахтарського міста після збуту ним громадянину таблеток з умістом наркотичного засобу бупренорфіну.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Так, у ході обшуку в оселі чоловіка правоохоронці вилучили ще майже сотню таких таблеток на суму понад 50 тисяч гривень.
Вирішується питання про повідомлення затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України волинянину про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).
Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Так, у ході обшуку в оселі чоловіка правоохоронці вилучили ще майже сотню таких таблеток на суму понад 50 тисяч гривень.
Вирішується питання про повідомлення затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України волинянину про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).
Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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У волинянина вдома під час обшуку вилучили сотню наркотичних таблеток. ФОТО
Сьогодні, 13:00