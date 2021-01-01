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У волинянина вдома під час обшуку вилучили сотню наркотичних таблеток. ФОТО

У волинянина вдома під час обшуку вилучили сотню наркотичних таблеток. ФОТО
Вчора, 30 серпня, затримали 35-річного жителя шахтарського міста після збуту ним громадянину таблеток з умістом наркотичного засобу бупренорфіну.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Так, у ході обшуку в оселі чоловіка правоохоронці вилучили ще майже сотню таких таблеток на суму понад 50 тисяч гривень.

Вирішується питання про повідомлення затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України волинянину про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України).

Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У волинянина вдома під час обшуку вилучили сотню наркотичних таблеток. ФОТО
У волинянина вдома під час обшуку вилучили сотню наркотичних таблеток. ФОТО

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Теги: наркотичні таблетки, волинянин, поліція, прокуратура
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