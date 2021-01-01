В Україні вирішили поки не переходити повністю на електронні лікарняні





Про це повідомив "Роман Борщ. За його словами, з 3 тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, систему готові використовувати трохи більше 2 тисяч.



Попередньо, деякі лікарі не мають доступу до комунікацій.



"Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу, – зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", – пояснив Борщ.



Зараз вже можна оформляти електронні лікарняні, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України відтерміновує повний перехід на електронні лікарняні. З 1 вересня цифрову систему не запустять, тому що не всі лікарі її опанували.Про це повідомив " Суспільному " прессекретар МОЗ. За його словами, з 3 тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, систему готові використовувати трохи більше 2 тисяч.Попередньо, деякі лікарі не мають доступу до комунікацій."Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу, – зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", – пояснив Борщ.Зараз вже можна оформляти електронні лікарняні, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

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