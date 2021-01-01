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В Україні вирішили поки не переходити повністю на електронні лікарняні

В Україні вирішили поки не переходити повністю на електронні лікарняні
Міністерство охорони здоров’я України відтерміновує повний перехід на електронні лікарняні. З 1 вересня цифрову систему не запустять, тому що не всі лікарі її опанували.

Про це повідомив "Суспільному" прессекретар МОЗ Роман Борщ. За його словами, з 3 тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, систему готові використовувати трохи більше 2 тисяч.

Попередньо, деякі лікарі не мають доступу до комунікацій.

"Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу, – зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", – пояснив Борщ.

Зараз вже можна оформляти електронні лікарняні, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

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Теги: електронні лікарняні, Україна
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