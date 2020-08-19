На Волині учні ліцею не підуть на навчання через незавершений ремонт





Про це пише газета



Тож наразі лише учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Натомість середня та старша ланки здобуватимуть науку дистанційно.



На запитання, чи довго це триватиме, директор ліцею Віктор Дубко відповів:



«В обласне управління освіти ми подали дані, що до місяця. Якщо ж ремонт закінчиться раніше, то відразу відновимо навчання в очному режимі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському ліцеї не встигли до 1 вересня закінчити ремонтні роботи, тому навчання буде дистанційним.Про це пише газета "Нове життя". Тож наразі лише учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Натомість середня та старша ланки здобуватимуть науку дистанційно.На запитання, чи довго це триватиме, директор ліцеювідповів:«В обласне управління освіти ми подали дані, що до місяця. Якщо ж ремонт закінчиться раніше, то відразу відновимо навчання в очному режимі».

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