На Волині учні ліцею не підуть на навчання через незавершений ремонт
Сьогодні, 13:30
У Любешівському ліцеї не встигли до 1 вересня закінчити ремонтні роботи, тому навчання буде дистанційним.
Про це пише газета "Нове життя".
Тож наразі лише учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Натомість середня та старша ланки здобуватимуть науку дистанційно.
На запитання, чи довго це триватиме, директор ліцею Віктор Дубко відповів:
«В обласне управління освіти ми подали дані, що до місяця. Якщо ж ремонт закінчиться раніше, то відразу відновимо навчання в очному режимі».
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Про це пише газета "Нове життя".
Тож наразі лише учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Натомість середня та старша ланки здобуватимуть науку дистанційно.
На запитання, чи довго це триватиме, директор ліцею Віктор Дубко відповів:
«В обласне управління освіти ми подали дані, що до місяця. Якщо ж ремонт закінчиться раніше, то відразу відновимо навчання в очному режимі».
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На Волині учні ліцею не підуть на навчання через незавершений ремонт
Сьогодні, 13:30