Чи варто волинським школярам брати парасольки на 1 вересня: синоптики спрогнозували погоду





Про це Світлана Дриганюк.



До 1 вересня включно на території області середній температурний режим уночі становитиме 10-13 градусів з позначкою плюс, вдень – не перевищить 20-22 градусів тепла.



Стихійних лих, шквалів, граду не очікують.



У вівторок, 31 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів, вдень – від 17 до 22 градусів вище нуля.



У День знань, 1 вересня, на території області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями сильні дощі, вдень – невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря – 8-13 градусів вище нуля, вдень – 7-22 градусів тепла.



2 вересня на Волині прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7-12, вдень 13-18.



У п’ятницю, 3 вересня, очікують на мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень – 15-20 градусів вище нуля.



«Тож на 1 вересня школярам не зайве буде прихопити парасольки», – кажуть у гідрометцентрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські синоптики проінформували про те, якою буде погода протягом останніх днів і чи припиняться на території області дощі з приходом першого осіннього місяця.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла провідний синоптик Волинського гідрометцентруДо 1 вересня включно на території області середній температурний режим уночі становитиме 10-13 градусів з позначкою плюс, вдень – не перевищить 20-22 градусів тепла.Стихійних лих, шквалів, граду не очікують.У вівторок, 31 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів, вдень – від 17 до 22 градусів вище нуля.У День знань, 1 вересня, на території області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями сильні дощі, вдень – невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря – 8-13 градусів вище нуля, вдень – 7-22 градусів тепла.2 вересня на Волині прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7-12, вдень 13-18.У п’ятницю, 3 вересня, очікують на мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень – 15-20 градусів вище нуля.«Тож на 1 вересня школярам не зайве буде прихопити парасольки», – кажуть у гідрометцентрі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію