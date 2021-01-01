Три волинські велосипедистки завоювали 14 медалей на чемпіонаті України





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Велосипедистки змагалися на різних дистанціях. Загалом волинянки завоювали вісім золотих медалей, три срібних та три бронзових нагороди.



У індивідуальній гонці на дистанції 5-10 км серед жінок чемпіонкою стала Шиманська Ірина, срібною призеркою серед дівчат стала Левченко Уляна.



У парній гонці золоту медаль серед жінок виборола Шиманська Ірина. Левченко Уляна та Іосенко Валерія посіли срібні сходинки п’єдесталу серед дівчат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семиденний чемпіонат України з велосипедного спорту (маунтенбайку) проходив у Рівному. Три спортсменки з Волині вибороли 14 медалей різного ґатунку.Про це повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту.Велосипедистки змагалися на різних дистанціях. Загалом волинянки завоювали вісім золотих медалей, три срібних та три бронзових нагороди.У індивідуальній гонці на дистанції 5-10 км серед жінок чемпіонкою стала, срібною призеркою серед дівчат сталаУ парній гонці золоту медаль серед жінок виборола Шиманська Ірина. Левченко Уляна тапосіли срібні сходинки п’єдесталу серед дівчат.

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