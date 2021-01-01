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Три волинські велосипедистки завоювали 14 медалей на чемпіонаті України

Три волинські велосипедистки завоювали 14 медалей на чемпіонаті України
Семиденний чемпіонат України з велосипедного спорту (маунтенбайку) проходив у Рівному. Три спортсменки з Волині вибороли 14 медалей різного ґатунку.

Про це повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту.

Велосипедистки змагалися на різних дистанціях. Загалом волинянки завоювали вісім золотих медалей, три срібних та три бронзових нагороди.

У індивідуальній гонці на дистанції 5-10 км серед жінок чемпіонкою стала Шиманська Ірина, срібною призеркою серед дівчат стала Левченко Уляна.

У парній гонці золоту медаль серед жінок виборола Шиманська Ірина. Левченко Уляна та Іосенко Валерія посіли срібні сходинки п’єдесталу серед дівчат.

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Теги: волинянки, маунтинбайк, чемпіонат України
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