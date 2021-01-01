Італія спростила умови в'їзду для вакцинованих туристів з України: що змінилося





Про це повідомляє lowcostavia з посиланням на італійський уряд, повідомляє



З 31 серпня в’їзд в Італію для українців дозволений за наявності сертифікату вакцинації (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen) та негативного тесту. При цьому не обов’язково робити ПЛР тест, достатньо мати при собі результат швидкого тесту на антиген, зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.



За відсутності сертифікату про вакцинацію доведеться пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.



Інформація про оновлені правила розміщена на сайті МЗС Італії, у pdf-документі з поділом країн на категорії і описом правил, а також на сторінці viaggiaresicuri.it.



Нові умови в’їзду для українців діятимуть до 25 жовтня, після чого уряд Італії їх знову перегляне.



Нагадаємо, з 31 липня українці могли подорожувати в Італію лише з обов’язковою самоізоляцією на 5 днів.



Зі Львова до Італії виконують рейси лоукост-авіаперевізники Ryanair (Барі, Болонья, Тревізо, Бергамо, Неаполь, Палермо, Піза, Рим, Турин), WizzAir (Верона, Катанія, Мілан, Неаполь, Рим).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Італійський уряд змінив правила в’їзду з країн категорії D, до якої належить Україна. З вівторка, 31 серпня, українці можуть їхати в Італію без обов’язкового 5-денного карантину.Про це повідомляє lowcostavia з посиланням на італійський уряд, повідомляє "Zaxid net". З 31 серпня в’їзд в Італію для українців дозволений за наявності сертифікату вакцинації (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen) та негативного тесту. При цьому не обов’язково робити ПЛР тест, достатньо мати при собі результат швидкого тесту на антиген, зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.За відсутності сертифікату про вакцинацію доведеться пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.Інформація про оновлені правила розміщена на сайті МЗС Італії, у pdf-документі з поділом країн на категорії і описом правил, а також на сторінці viaggiaresicuri.it.Нові умови в’їзду для українців діятимуть до 25 жовтня, після чого уряд Італії їх знову перегляне.Нагадаємо, з 31 липня українці могли подорожувати в Італію лише з обов’язковою самоізоляцією на 5 днів.Зі Львова до Італії виконують рейси лоукост-авіаперевізники Ryanair (Барі, Болонья, Тревізо, Бергамо, Неаполь, Палермо, Піза, Рим, Турин), WizzAir (Верона, Катанія, Мілан, Неаполь, Рим).

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