Виїхав на «зустрічку» та керував «під мухою»: у Луцьку зловили водія-порушника
Сьогодні, 15:20
У нічну зміну на вулиці Станіславського, що у Луцьку, патрульні виявили автомобіль Ford Mondeo, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме виїхав на смугу для зустрічного руху.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Результат огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння показав результат у 1,82 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Результат огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння показав результат у 1,82 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП.
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