Контрабанди на 10 мільйонів, а штрафу – 85 тисяч: волинянина судили за незаконний вантаж





Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду від 25-го серпня, пише



Майже 340 тис. пачок цигарок у любешівчанина Едуарда Д. знайшли 21 листопада 2020 року працівники митниці на митному посту «Дольськ». Чоловік їхав з Білорусі до України та, згідно з документами, у вантажівці «Volvo» перевозив рибу. Під час перевірки у причепі автомобіля знайшли 140 тис. пачок цигарок марки «Фэст» та 199,5 тис. пачок марки «Credo». За підрахунками митників, вартість сигарет білоруського виробництва могла складати понад 10 млн грн. Їх він мав продати у смт Любешів людині, яку не встановило слідство.



У суді водій вантажівки повністю визнав свою вину, розповів, що того дня їхав з Литви в Україну та віз рибу. Перед білоруським пунктом пропуску до нього підійшов незнайомий чоловік та запропонував за плату перевезти цигарки. Він обіцяв, що ніяких проблем на українській митниці не буде.



На території між білоруською та українською митницями до нього під’їхали незнайомі люди та завантажили картонні ящики з цигарками у вантажний автомобіль. Зі слів цих людей він зрозумів, що їх виготовлено кустарно, вони вказали, що сигарети краще не курити, адже їхнє походження невідоме.



Підприємець дав їм свій номер телефону, а незнайомці обіцяли подзвонити водію, коли той пройде митний контроль, та домовитись про продаж цигарок. Однак, під час перевірки цигарки митники знайшли.



Після цього до нього нібито ніхто не телефонував. Підприємець зазначив, що у такий спосіб хотів заробити грошей. Він пообіцяв, що у майбутньому більше так не вчинятиме. Підприємець повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суворо його не карати. Крім того, прокурор, водій та його захисник не оспорювали обставин події та вважали недоцільним дослідження доказів у справі.



Так, суддя Ольга Цибень зазначила, що показання підприємця є чіткими, послідовними, тому вона вирішила не досліджувати доказів у справі та визнала чоловіка винним.



Під час призначення йому покарання суд врахував, що підприємець щиро розкаявся, сприяв розкриттю злочину, у нього відсутня судимість тощо. Відтак, він призначив підприємцю 85 тис. грн штрафу. При цьому контрабандні цигарки суддя вирішила конфіскувати та знищити. На цей вирок упродовж 30-ти днів ще може бути подана апеляція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський суд оштрафував водія вантажівки на 85 тисяч гривень за контрабанду майже 340 тисяч пачок цигарок. У суді чоловік зізнався, що хотів підзаробити, тому взявся перевозити незаконний вантаж.Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду від 25-го серпня, пише "Сила правди". Майже 340 тис. пачок цигарок у любешівчаниназнайшли 21 листопада 2020 року працівники митниці на митному посту «Дольськ». Чоловік їхав з Білорусі до України та, згідно з документами, у вантажівці «Volvo» перевозив рибу. Під час перевірки у причепі автомобіля знайшли 140 тис. пачок цигарок марки «Фэст» та 199,5 тис. пачок марки «Credo». За підрахунками митників, вартість сигарет білоруського виробництва могла складати понад 10 млн грн. Їх він мав продати у смт Любешів людині, яку не встановило слідство.У суді водій вантажівки повністю визнав свою вину, розповів, що того дня їхав з Литви в Україну та віз рибу. Перед білоруським пунктом пропуску до нього підійшов незнайомий чоловік та запропонував за плату перевезти цигарки. Він обіцяв, що ніяких проблем на українській митниці не буде.На території між білоруською та українською митницями до нього під’їхали незнайомі люди та завантажили картонні ящики з цигарками у вантажний автомобіль. Зі слів цих людей він зрозумів, що їх виготовлено кустарно, вони вказали, що сигарети краще не курити, адже їхнє походження невідоме.Підприємець дав їм свій номер телефону, а незнайомці обіцяли подзвонити водію, коли той пройде митний контроль, та домовитись про продаж цигарок. Однак, під час перевірки цигарки митники знайшли.Після цього до нього нібито ніхто не телефонував. Підприємець зазначив, що у такий спосіб хотів заробити грошей. Він пообіцяв, що у майбутньому більше так не вчинятиме. Підприємець повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суворо його не карати. Крім того, прокурор, водій та його захисник не оспорювали обставин події та вважали недоцільним дослідження доказів у справі.Так, суддя Ольга Цибень зазначила, що показання підприємця є чіткими, послідовними, тому вона вирішила не досліджувати доказів у справі та визнала чоловіка винним.Під час призначення йому покарання суд врахував, що підприємець щиро розкаявся, сприяв розкриттю злочину, у нього відсутня судимість тощо. Відтак, він призначив підприємцю 85 тис. грн штрафу. При цьому контрабандні цигарки суддя вирішила конфіскувати та знищити. На цей вирок упродовж 30-ти днів ще може бути подана апеляція.

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