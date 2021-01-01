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У Луцьку Touareg зніс дерево: за кермом був заступник начальника судової охорони

У Луцьку Touareg зніс дерево: за кермом був заступник начальника судової охорони
31 серпня у Луцьку кросовер Volkswagen Touareg з'їхав з проїжджої частини на тротуар і врізався у дерево. За кермом перебував заступник начальника територіального управління Служби судової охорони у Волинській області Сергій Шевчук.

Про це пише ІА Волинські новини.

Аварія сталася на перехресті вулиць Ковельської та Миру в Луцьку. Як повідомляють очевидці, на момент ДТП у водія Volkswagen Touareg були видимі ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Утім, в управлінні патрульної поліції у Волинській області цю інформацію спростували. На порушника склали адмінматеріали за ч. 5 ст. 122 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв) та ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

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Теги: аварія, Луцьк, Сергій Шевчук
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