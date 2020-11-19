У місті на Волині здорожчає вода





Про це йдеться на сайті мерії.



Зазначають, що чинні тарифи діятимуть до 31 грудня 2021 року. Встановлення (шляхом перегляду) тарифів обумовлюють наступними факторами:

-закінчення терміну дії чинних тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

- зменшення обсягів водопостачання 2,2%

– підвищення ціни на паливно-мастильні на 16,3%

– збільшення витрати на оплату праці зросли на 25,5% за рахунок росту прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 грудня 2021 р. в розмірі 2481 грн, що передбачено в Державному бюджеті на 2021 р.



Крім цього у розрахунках тарифів урахували плановий прибуток на поповнення обігових коштів у розмірі 2% до повної планової собівартості, а також передбачили у складі прибутку виробничі інвестиції, як джерело виконання Інвестиційної програми на 2022 рік



"Перегляд тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обгрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема для здійснення розрахунків за енергоносії, оплати податків, вчасно виплату заробітної плати, недопущення збитковості підприємства та забезпечення споживачів якісними послугами ти питною водою.



Підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для соціально незахищених верств населення буде компенсоване державою через монетизацію пільг і субсидій", - йдеться в повідомленні.



Пропозиції та зауваження щодо нових тарифів прийматимуть протягом 7 календарних днів за адресою: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 211 (Управління водопровідно-каналізаційного господарства), та електронну адресу:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському мають намір здійснити перегляд тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.Про це йдеться на сайті мерії.Зазначають, що чинні тарифи діятимуть до 31 грудня 2021 року. Встановлення (шляхом перегляду) тарифів обумовлюють наступними факторами:-закінчення терміну дії чинних тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення- зменшення обсягів водопостачання 2,2%– підвищення ціни на паливно-мастильні на 16,3%– збільшення витрати на оплату праці зросли на 25,5% за рахунок росту прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 грудня 2021 р. в розмірі 2481 грн, що передбачено в Державному бюджеті на 2021 р.Крім цього у розрахунках тарифів урахували плановий прибуток на поповнення обігових коштів у розмірі 2% до повної планової собівартості, а також передбачили у складі прибутку виробничі інвестиції, як джерело виконання Інвестиційної програми на 2022 рік"Перегляд тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обгрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема для здійснення розрахунків за енергоносії, оплати податків, вчасно виплату заробітної плати, недопущення збитковості підприємства та забезпечення споживачів якісними послугами ти питною водою.Підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для соціально незахищених верств населення буде компенсоване державою через монетизацію пільг і субсидій", - йдеться в повідомленні.Пропозиції та зауваження щодо нових тарифів прийматимуть протягом 7 календарних днів за адресою: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 211 (Управління водопровідно-каналізаційного господарства), та електронну адресу: [email protected]

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