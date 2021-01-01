Як українцям отримати пенсію померлого родича





На це мають право також непрацездатні члени родини, які були на його утриманні, інформує



"Зокрема, це чоловік чи дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку. Також діти померлого годувальника, які не досягли 18 років. Або старші, якщо вони отримали інвалідність до досягнення 18 років. Чоловік або дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років", - пояснили в пенсійному фонді.



Якщо родичі не звернулися протягом 6 місяців, то виплата, що належала пенсіонерові, увійде до складу спадщини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Члени сім'ї померлого пенсіонера, які проживали разом з ним, можуть подати заяву про виплату коштів, які той не встиг отримати. Це можна зробити протягом шести місяців з моменту його смерті.На це мають право також непрацездатні члени родини, які були на його утриманні, інформує Пенсійний кур'єр. "Зокрема, це чоловік чи дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку. Також діти померлого годувальника, які не досягли 18 років. Або старші, якщо вони отримали інвалідність до досягнення 18 років. Чоловік або дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років", - пояснили в пенсійному фонді.Якщо родичі не звернулися протягом 6 місяців, то виплата, що належала пенсіонерові, увійде до складу спадщини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію