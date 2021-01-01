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Як українцям отримати пенсію померлого родича

Як українцям отримати пенсію померлого родича
Члени сім'ї померлого пенсіонера, які проживали разом з ним, можуть подати заяву про виплату коштів, які той не встиг отримати. Це можна зробити протягом шести місяців з моменту його смерті.

На це мають право також непрацездатні члени родини, які були на його утриманні, інформує Пенсійний кур'єр.

"Зокрема, це чоловік чи дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку. Також діти померлого годувальника, які не досягли 18 років. Або старші, якщо вони отримали інвалідність до досягнення 18 років. Чоловік або дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років", - пояснили в пенсійному фонді.

Якщо родичі не звернулися протягом 6 місяців, то виплата, що належала пенсіонерові, увійде до складу спадщини.


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Теги: померлий родич, пенсія
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