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В ДТП в Австрії загинув 6-річний хлопчик з України

В ДТП в Австрії загинув 6-річний хлопчик з України
У Нижній Австрії у вівторок, 31 серпня, о 5:15 ранку в ДТП потрапила родина з України. В аварії загинув 6-річний українець.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає "ТСН".

За даними видання, родина із України - батьки, віком 42 та 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний братик їхали у автомобілі на італійській реєстрації трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Їхній автомобіль через поламку зупинився на третій смузі шосе.

Транспортний засіб, яким керував 40-річний житель Нижньої Австрії, не встиг пригальмувати та на швидкості врізався у авто українців. На місці трагедії, попри зусилля медиків, загинув 6-річний українець. Його 2-річного брата у тяжкому стані вертольотом госпіталізували у лікарню у Відні. Батьків дітей, які також отримали травми, доставили у медичний заклад у Бадені.

40-річний австрієць отримав легкі травми. На місці ДТП працювали два санітарні вертольоти та автомобілі рятувальних служб. Причини аварії встановлюють австрійські правоохоронці.

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Теги: Австрія, смертельна аварія, українці
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