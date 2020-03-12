В ДТП в Австрії загинув 6-річний хлопчик з України





Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає



За даними видання, родина із України - батьки, віком 42 та 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний братик їхали у автомобілі на італійській реєстрації трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Їхній автомобіль через поламку зупинився на третій смузі шосе.



Транспортний засіб, яким керував 40-річний житель Нижньої Австрії, не встиг пригальмувати та на швидкості врізався у авто українців. На місці трагедії, попри зусилля медиків, загинув 6-річний українець. Його 2-річного брата у тяжкому стані вертольотом госпіталізували у лікарню у Відні. Батьків дітей, які також отримали травми, доставили у медичний заклад у Бадені.



40-річний австрієць отримав легкі травми. На місці ДТП працювали два санітарні вертольоти та автомобілі рятувальних служб. Причини аварії встановлюють австрійські правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нижній Австрії у вівторок, 31 серпня, о 5:15 ранку в ДТП потрапила родина з України. В аварії загинув 6-річний українець.Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає "ТСН" За даними видання, родина із України - батьки, віком 42 та 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний братик їхали у автомобілі на італійській реєстрації трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Їхній автомобіль через поламку зупинився на третій смузі шосе.Транспортний засіб, яким керував 40-річний житель Нижньої Австрії, не встиг пригальмувати та на швидкості врізався у авто українців. На місці трагедії, попри зусилля медиків, загинув 6-річний українець. Його 2-річного брата у тяжкому стані вертольотом госпіталізували у лікарню у Відні. Батьків дітей, які також отримали травми, доставили у медичний заклад у Бадені.40-річний австрієць отримав легкі травми. На місці ДТП працювали два санітарні вертольоти та автомобілі рятувальних служб. Причини аварії встановлюють австрійські правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію