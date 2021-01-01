Ремонт дороги на проспекті Волі у Луцьку: коли планують повністю відновити рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Міський голова Ігор Поліщук, секретар міської ради Юрій Безпятко та директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк перевірили, як здійснюються ремонтні роботи на дорогах та прибудинкових територіях нашого міста.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
На проспекті Волі наразі триває вкладання першого шару асфальтного покриття, бруківки, облаштування зливової каналізації, пішохідної зони та паркомісць. Цей проспект є важливою транспортною артерією Луцька, тож як тільки роботи над першим шаром асфальту буде повністю завершено, дорогу відкриють для руху автомобільного транспорту. Це планується зробити вже восени.
“Фактично, по всіх мережах роботи завершені. Залишилося асфальтування проїжджої частини. Цього тижня плануємо дійти фактично впритул лівою смугою до Київського майдану і будемо займатися правою смугою. Орієнтовно в середині вересня, якщо будуть несприятливі погодні умови — то в другій його половині, буде повністю відкрито рух проспектом", - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
На проспекті Волі наразі триває вкладання першого шару асфальтного покриття, бруківки, облаштування зливової каналізації, пішохідної зони та паркомісць. Цей проспект є важливою транспортною артерією Луцька, тож як тільки роботи над першим шаром асфальту буде повністю завершено, дорогу відкриють для руху автомобільного транспорту. Це планується зробити вже восени.
“Фактично, по всіх мережах роботи завершені. Залишилося асфальтування проїжджої частини. Цього тижня плануємо дійти фактично впритул лівою смугою до Київського майдану і будемо займатися правою смугою. Орієнтовно в середині вересня, якщо будуть несприятливі погодні умови — то в другій його половині, буде повністю відкрито рух проспектом", - зазначив Ігор Поліщук.
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