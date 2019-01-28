Втретє за рік: у луцькому дитсадку ліквідували осині гнізда
Сьогодні, 17:10
У Луцьку в дитячому садку № 25, що на вулиці Чехова, з початку року рятувальники тричі знищували осині гнізда.
Про це розповіла Суспільному начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Ірина Варварук.
Востаннє рятувальники працювали на території дитсадка напередодні, 30 серпня.
Зі слів Ірини Варварук, одне гніздо комахи збудували у приміщенні закладу, інше – на дитячому майданчику. Додає: чому оси повторно роблять кубло саме тут – рятувальники не знають.
"При ліквідації осиних гнізд використовуємо спецзасіб для знезараження комах і лише тоді ліквідовуємо саме гніздо", – розповідає начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи.
У дитячому садку №25, куди Суспільне зателефонувало, щоб дізнатися більше про осині гнізда на території закладу, ситуацію коментувати відмовилися.
Загалом з початку року рятувальники отримали 28 запитів про ліквідацію гнізд з шершнями та 15 запитів про ліквідацію осиних гнізд на території області. Ірина Варварук додала, що ліквідовувати гнізда комах самостійно – небезпечно, адже навіть рятівники, які працюють у костюмах, знаходяться у небезпеці.
Фото - ілюстративне
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Про це розповіла Суспільному начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Ірина Варварук.
Востаннє рятувальники працювали на території дитсадка напередодні, 30 серпня.
Зі слів Ірини Варварук, одне гніздо комахи збудували у приміщенні закладу, інше – на дитячому майданчику. Додає: чому оси повторно роблять кубло саме тут – рятувальники не знають.
"При ліквідації осиних гнізд використовуємо спецзасіб для знезараження комах і лише тоді ліквідовуємо саме гніздо", – розповідає начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи.
У дитячому садку №25, куди Суспільне зателефонувало, щоб дізнатися більше про осині гнізда на території закладу, ситуацію коментувати відмовилися.
Загалом з початку року рятувальники отримали 28 запитів про ліквідацію гнізд з шершнями та 15 запитів про ліквідацію осиних гнізд на території області. Ірина Варварук додала, що ліквідовувати гнізда комах самостійно – небезпечно, адже навіть рятівники, які працюють у костюмах, знаходяться у небезпеці.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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