вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Втретє за рік: у луцькому дитсадку ліквідували осині гнізда

Втретє за рік: у луцькому дитсадку ліквідували осині гнізда
У Луцьку в дитячому садку № 25, що на вулиці Чехова, з початку року рятувальники тричі знищували осині гнізда.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Ірина Варварук.

Востаннє рятувальники працювали на території дитсадка напередодні, 30 серпня.

Зі слів Ірини Варварук, одне гніздо комахи збудували у приміщенні закладу, інше – на дитячому майданчику. Додає: чому оси повторно роблять кубло саме тут – рятувальники не знають.

"При ліквідації осиних гнізд використовуємо спецзасіб для знезараження комах і лише тоді ліквідовуємо саме гніздо", – розповідає начальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи.

У дитячому садку №25, куди Суспільне зателефонувало, щоб дізнатися більше про осині гнізда на території закладу, ситуацію коментувати відмовилися.

Загалом з початку року рятувальники отримали 28 запитів про ліквідацію гнізд з шершнями та 15 запитів про ліквідацію осиних гнізд на території області. Ірина Варварук додала, що ліквідовувати гнізда комах самостійно – небезпечно, адже навіть рятівники, які працюють у костюмах, знаходяться у небезпеці.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, садочок, осині гнізда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Втретє за рік: у луцькому дитсадку ліквідували осині гнізда
Сьогодні, 17:10
Ремонт дороги на проспекті Волі у Луцьку: коли планують повністю відновити рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:50
В ДТП в Австрії загинув 6-річний хлопчик з України
Сьогодні, 16:36
Як українцям отримати пенсію померлого родича
Сьогодні, 16:32
Схожі новини
Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО
11 серпень, 15:30
У Луцьку на території дитячого садочка з'явився ботанічний куточок. ФОТО У Луцьку на території дитячого садочка з'явився ботанічний куточок. ФОТО
01 червень, 12:35
Діти з сіл не мають платити більше за харчування у дитсадках Луцька, – прокуратура Діти з сіл не мають платити більше за харчування у дитсадках Луцька, – прокуратура
28 січень, 2019, 17:06
У луцькому садочку мерзнуть діти У луцькому садочку мерзнуть діти
06 грудень, 2018, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
Втретє за рік: у луцькому дитсадку ліквідували осині гнізда
Сьогодні, 17:10
 0
Ремонт дороги на проспекті Волі у Луцьку: коли планують повністю відновити рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
В ДТП в Австрії загинув 6-річний хлопчик з України
Сьогодні, 16:36
 0
Як українцям отримати пенсію померлого родича
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8