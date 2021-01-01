На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО
Сьогодні, 17:21
СБУ ліквідувала масштабну схему із виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Організували її зловмисники з Волинської, Львівської та Чернівецької областей.
Про це інформують у пресслужбі установи у Волинській області.
За даними слідства вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 грн. Щодня ділки виготовляли до 20-ти таких «документів». Здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс.
Підробки виготовлялись з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України, що дозволяло їх власникам безперешкодно перетинати кордон іноземних держав.
Зловмисники знаходили «клієнтів» через Інтернет, а готові підробки надсилали замовникам поштою в усі регіони України.
У ході проведених обшуків за місцем мешкання учасників оборудки і в орендованому офісі вилучили:
• комп’ютери, принтери та мобільні термінали з доказами протиправної діяльності;
• файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію;
• дублікати печаток медичних установ;
• банківські картки, через які здійснювалися «розрахунки» та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії задля виявлення усіх причетних до схеми осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі установи у Волинській області.
За даними слідства вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 грн. Щодня ділки виготовляли до 20-ти таких «документів». Здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс.
Підробки виготовлялись з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України, що дозволяло їх власникам безперешкодно перетинати кордон іноземних держав.
Зловмисники знаходили «клієнтів» через Інтернет, а готові підробки надсилали замовникам поштою в усі регіони України.
У ході проведених обшуків за місцем мешкання учасників оборудки і в орендованому офісі вилучили:
• комп’ютери, принтери та мобільні термінали з доказами протиправної діяльності;
• файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію;
• дублікати печаток медичних установ;
• банківські картки, через які здійснювалися «розрахунки» та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії задля виявлення усіх причетних до схеми осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Втретє за рік: у луцькому дитсадку ліквідували осині гнізда
Сьогодні, 17:10
Ремонт дороги на проспекті Волі у Луцьку: коли планують повністю відновити рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:50
В ДТП в Австрії загинув 6-річний хлопчик з України
Сьогодні, 16:36
Як українцям отримати пенсію померлого родича
Сьогодні, 16:32