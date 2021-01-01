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На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО

На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО
СБУ ліквідувала масштабну схему із виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Організували її зловмисники з Волинської, Львівської та Чернівецької областей.

Про це інформують у пресслужбі установи у Волинській області.

За даними слідства вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 грн. Щодня ділки виготовляли до 20-ти таких «документів». Здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс.

Підробки виготовлялись з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України, що дозволяло їх власникам безперешкодно перетинати кордон іноземних держав.
Зловмисники знаходили «клієнтів» через Інтернет, а готові підробки надсилали замовникам поштою в усі регіони України.

У ході проведених обшуків за місцем мешкання учасників оборудки і в орендованому офісі вилучили:
• комп’ютери, принтери та мобільні термінали з доказами протиправної діяльності;
• файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію;
• дублікати печаток медичних установ;
• банківські картки, через які здійснювалися «розрахунки» та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії задля виявлення усіх причетних до схеми осіб.
На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО
На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО
На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО

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Теги: СБУ, фальшиві сертифікати вакцинації, Волинь
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