Акції «Волині» хоче купити мільярдер з Росії, – журналіст

Сергія Ломакіна готується придбати половину акцій Волині.



Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке", - пише



Луцький клуб може поповнити футбольну колекцію Ломакіна, якому належать кіпрський Пафос, латвійська Рига та російська Родіна.



Новим потенційним тренером "хрестоносців" вже називають Дмитра Михайленка, який був помічений на останніх матчах лучан і свого часу працював з Пафосом. Однак сам фахівець на пряме запитання Співаковського про можливість очолити Волинь відповів: "Дуже холодно".



Нагадаємо, Волинь після 6-ти турів йде у турнірній таблиці Першої ліги на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 7 очок.

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