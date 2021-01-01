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Акції «Волині» хоче купити мільярдер з Росії, – журналіст

Акції «Волині» хоче купити мільярдер з Росії, – журналіст
Інвестиційна група російського мільярдера Сергія Ломакіна готується придбати половину акцій Волині.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке", - пише Футбол24.

Луцький клуб може поповнити футбольну колекцію Ломакіна, якому належать кіпрський Пафос, латвійська Рига та російська Родіна.

Новим потенційним тренером "хрестоносців" вже називають Дмитра Михайленка, який був помічений на останніх матчах лучан і свого часу працював з Пафосом. Однак сам фахівець на пряме запитання Співаковського про можливість очолити Волинь відповів: "Дуже холодно".

Нагадаємо, Волинь після 6-ти турів йде у турнірній таблиці Першої ліги на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 7 очок.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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