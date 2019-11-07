Однозначно буде суттєве подорожчання, – директор «Луцьктепла» про тарифи на опалення. ВІДЕО





Це пов’язують зі зростанням ціни на газ у Європі та світі загалом, пише



За їхньою інформацією, тепло для чернівчан може подорожчати орієнтовно на 70%, для тернополян і полтавчан – на 35%, для киян – на 30%. Що ж чекати лучанам, журналісти Івана Скорупського.



"Слідкуйте за нашим сайтом. Як тільки ми на сайті опублікуємо інформацію про можливе подорожчання вартості газу, відтоді ми будемо коментувати. Зараз поки що передчасно це робити. Хоча, враховуючи ту вартість газу, яка сьогодні є в договорі “Нафтогаз Трейдинг” для бюджету та інших споживачів, - а це у вересні 17 260 гривень за тисячу кубометрів, - це однозначно буде подорожчання, ще й суттєве", - зазначив очільник Луцьктепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зростуть тарифи на тепло. Збільшення вартості опалення та гарячого водопостачання слід чекати ще до початку опалювального сезону.Це пов’язують зі зростанням ціни на газ у Європі та світі загалом, пише Українська енергетика За їхньою інформацією, тепло для чернівчан може подорожчати орієнтовно на 70%, для тернополян і полтавчан – на 35%, для киян – на 30%. Що ж чекати лучанам, журналісти ІА "Конкурент" запитали у директора ДКП “Луцьктепло”"Слідкуйте за нашим сайтом. Як тільки ми на сайті опублікуємо інформацію про можливе подорожчання вартості газу, відтоді ми будемо коментувати. Зараз поки що передчасно це робити. Хоча, враховуючи ту вартість газу, яка сьогодні є в договорі “Нафтогаз Трейдинг” для бюджету та інших споживачів, - а це у вересні 17 260 гривень за тисячу кубометрів, - це однозначно буде подорожчання, ще й суттєве", - зазначив очільник Луцьктепла.

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