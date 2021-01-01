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МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки у захисних щитках

МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки у захисних щитках
Під час проведення уроків педагогічним працівникам рекомендовано використовувати захисні щитки.

Про це йдеться у новій постанові Міністерства охорони здоров'я, якою затверджені протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину, передає сайті "Освіта.ua".

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що багаторазовий захисний щиток, який використовуватиметься вчителями, має використовуватись та дезінфіковуватись відповідно до інструкцій виробника.

Водночас учні початкової школи матимуть можливість пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок.

Школяри віком від 12 років відвідуватимуть уроки без масок, але мають використовувати їх при пересуванні приміщеннями школи.

Водночас вхід до приміщення закладу освіти всіх школярів, вчителів та батьків є можливим лише за умови використання засобів індивідуального захисту.

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Теги: моз, вчителі, уроки
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Коментарі 1
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Для батьків є ще додаткові умови за яких вони можуть відвідати школу, а не лише засоби індивідуального захисту.
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