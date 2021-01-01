вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
У середу, 1 вересня, на Волині прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.


Вдень прогнозують помірний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла.

У Луцьку, за даними Sinoptik, весь день буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Вночі температур 13-, вдень 15-18⁰.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Однозначно буде суттєве подорожчання, – директор «Луцьктепла» про тарифи на опалення. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
Італія спростила умови в'їзду для вакцинованих туристів з України: що змінилося
Сьогодні, 19:44
Запропонували роботу в приватній компанії: чим закінчилася історія “сторожа-людожера” у луцькій школі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:21
У місті на Волині здорожчає вода
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня
30 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 серпня
24 серпень, 20:00
Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня
22 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня
21 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Однозначно буде суттєве подорожчання, – директор «Луцьктепла» про тарифи на опалення. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Італія спростила умови в'їзду для вакцинованих туристів з України: що змінилося
Сьогодні, 19:44
 0
Запропонували роботу в приватній компанії: чим закінчилася історія “сторожа-людожера” у луцькій школі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:21
 0
У місті на Волині здорожчає вода
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8