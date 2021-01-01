Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.





Вдень прогнозують помірний дощ.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла.



У Луцьку, за даними Sinoptik, весь день буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Вночі температур 13-, вдень 15-18⁰.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 1 вересня, на Волині прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вдень прогнозують помірний дощ.Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, весь день буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Вночі температур 13-, вдень 15-18⁰.

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