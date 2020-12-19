Французький клуб хоче відправити вихованця «Волині» в оренду
Сьогодні, 22:59
Нападник "Труа" Микола Кухаревич, який розпочинав професійну кар'єру у "Волині", близький до переїзду у чемпіонат Бельгії.
Микола Кухаревич проходить медогляд у бельгійському Льовені, - повідомляє Футбол24, посилаючись на Nieuwsblad.be.
Очікується, що французи відпустять українця на правах оренди, а угода Миколи з новим клубом буде розрахована на рік. Нагадаємо, Кухаревич лише влітку приєднався до Труа, але вже тричі виходив на поле у Лізі 1 і відзначався голом під час товариського матчу.
У минулому сезоні бельгійської першості Льовен фінішував 11-м.
Нагадаємо: Микола Кухаревич у попередньому сезоні виступав за ФК «Рух», в влітку 2021 року перейшов до французького «Труа». Попри те, що перехід мав відбутися 1 липня, у день 20-річчя форварда, до Франції Микола прибув пізніше, оскільки відновлювався після травми. Фактично відразу гравець був офіційно представлений публіці.
Молодий форвард фактично відразу почав тренуватися з новою командою. За «Труа» він дебютував у товариському матчі проти «Анже», у якому команда зазнала розгромної поразки 0:3.
А вже 28 липня Кухаревич уперше вийшов у стартовому складі у спарингу проти ФК «Метц», відзначившись голом.
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Микола Кухаревич проходить медогляд у бельгійському Льовені, - повідомляє Футбол24, посилаючись на Nieuwsblad.be.
Очікується, що французи відпустять українця на правах оренди, а угода Миколи з новим клубом буде розрахована на рік. Нагадаємо, Кухаревич лише влітку приєднався до Труа, але вже тричі виходив на поле у Лізі 1 і відзначався голом під час товариського матчу.
У минулому сезоні бельгійської першості Льовен фінішував 11-м.
Нагадаємо: Микола Кухаревич у попередньому сезоні виступав за ФК «Рух», в влітку 2021 року перейшов до французького «Труа». Попри те, що перехід мав відбутися 1 липня, у день 20-річчя форварда, до Франції Микола прибув пізніше, оскільки відновлювався після травми. Фактично відразу гравець був офіційно представлений публіці.
Молодий форвард фактично відразу почав тренуватися з новою командою. За «Труа» він дебютував у товариському матчі проти «Анже», у якому команда зазнала розгромної поразки 0:3.
А вже 28 липня Кухаревич уперше вийшов у стартовому складі у спарингу проти ФК «Метц», відзначившись голом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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