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На Волині дівчина з 15 років їздить комбайном, трактором та налаштовує техніку. ВІДЕО

На Волині дівчина з 15 років їздить комбайном, трактором та налаштовує техніку. ВІДЕО
Волинянка Аліна Никитюк обробляє 147 гектарів поля разом з батьком на сімейній фермі у селі Пустомити колишнього Горохівського району.

Дівчина почала їздити за кермом тракторів та комбайнів ще з 15 років, повідомляє SEEDS.

Аліна не лише хороший водій, вона також має справу з налаштуванням техніки. Хоча комбайни й трактори у сімейному господарстві Нікітюків не нові, власна техніка дозволяє фермерам не залежати від інших. Сама ж Аліна мріє придбати легендарний трактор John Deere.

«Ми любимо працювати на землі. Це доньці передалось у спадок від мене, батька мого, діда. Тому вона теж захотіла спробувати себе в цій справі. А коли дуже хочеться чомусь навчитись, нічого не тяжко. Коли вона вперше сіла за кермо, то проїхала десять метрів, а потім сказала мені: «‎Виходь, тату, я вже сама далі буду їхати‎»‎, — говорить батько Аліни Віктор Нікітюк.

Першою машиною, якою навчилася кермувати дівчина, був трактор. Потім Аліна почала кермувати вантажівкою та комбайном. Донька фермера вміє орати, дискувати, культивувати та сіяти.

Аліна вирішила почати вчитися їздити на сільськогосподарських машинах, оскільки хотіла допомагати батькові після того, як одружився її старший брат. Тоді дівчині було 15 років. Донька фермера цікавилася технікою ще з дитинства і перші спроби їздити на тракторі робила у 13 – 14 років. Усьому її навчив батько. Говорить, спочатку в селі всі дивувались, коли бачили її за кермом великих машин, а зараз вже звикли.

Мати Аліни, Оксана Нікітюк, також підтримує доньку в її захопленні комбайнами, тракторами та вантажівками. Донька ж фермера зараз вже навчає працювати з технікою свою молодшу сестру.

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Теги: Волинь, Пустопити, сільське господарство
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