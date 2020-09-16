Луцька «Волинь» у драматичному матчі здолала «Карпати» і вийшла в 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні, 21:48
Футбольний клуб "Волинь" перемогла свого одвічного принципового суперника львівські "Карпати" у кубковому матчі.
Гра відбулася 31 серпня у Львові.
Рахунок у матчі відкрили тільки у другому таймі і вдалося це гостям - на 56 хвилині гол забив Максим Сасовський. "Волинь" лідирувала майже до кінця гри, але футболісти "Карпат" на останніх секундах заробили та реалізували пенальті. Відзначився колишній "волинянин" Денис Кожанов.
Відтак, львів'янам вдалося перевести гру в екстратайм, на початку якого індивідуальний прохід Андрія Ляшенка та красивий удар вивели волинян вперед.
Через кілька хвилин ворота львів'ян вразив і молодий "хрестоносець"
Владислав Кузнєчіков. Футболіст пробив зі штрафного і більш ніж 30-метрова відстань до воріт не стала на заваді влучання у ціль.
Львів'яни намагалися знову врятуватися, але це їм не вдалося. Зелено-білі змогли відквитати ще один м'яч, але все ж припинили боротьбу за Кубок України.
Матч закінчився з разунком 2:3 і "Волинь" виходить у наступний етап розіграшу Кубку України - 1/18 фіналу.
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Гра відбулася 31 серпня у Львові.
Рахунок у матчі відкрили тільки у другому таймі і вдалося це гостям - на 56 хвилині гол забив Максим Сасовський. "Волинь" лідирувала майже до кінця гри, але футболісти "Карпат" на останніх секундах заробили та реалізували пенальті. Відзначився колишній "волинянин" Денис Кожанов.
Відтак, львів'янам вдалося перевести гру в екстратайм, на початку якого індивідуальний прохід Андрія Ляшенка та красивий удар вивели волинян вперед.
Через кілька хвилин ворота львів'ян вразив і молодий "хрестоносець"
Владислав Кузнєчіков. Футболіст пробив зі штрафного і більш ніж 30-метрова відстань до воріт не стала на заваді влучання у ціль.
Львів'яни намагалися знову врятуватися, але це їм не вдалося. Зелено-білі змогли відквитати ще один м'яч, але все ж припинили боротьбу за Кубок України.
Матч закінчився з разунком 2:3 і "Волинь" виходить у наступний етап розіграшу Кубку України - 1/18 фіналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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