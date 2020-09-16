Луцька «Волинь» у драматичному матчі здолала «Карпати» і вийшла в 1/8 фіналу Кубку України

Футбольний клуб "Волинь" перемогла свого одвічного принципового суперника львівські "Карпати" у кубковому матчі.Гра відбулася 31 серпня у Львові.Рахунок у матчі відкрили тільки у другому таймі і вдалося це гостям - на 56 хвилині гол забив Максим Сасовський. "Волинь" лідирувала майже до кінця гри, але футболісти "Карпат" на останніх секундах заробили та реалізували пенальті. Відзначився колишній "волинянин" Денис Кожанов.Відтак, львів'янам вдалося перевести гру в екстратайм, на початку якого індивідуальний прохідта красивий удар вивели волинян вперед.Через кілька хвилин ворота львів'ян вразив і молодий "хрестоносець". Футболіст пробив зі штрафного і більш ніж 30-метрова відстань до воріт не стала на заваді влучання у ціль.Львів'яни намагалися знову врятуватися, але це їм не вдалося. Зелено-білі змогли відквитати ще один м'яч, але все ж припинили боротьбу за Кубок України.Матч закінчився з разунком 2:3 і "Волинь" виходить у наступний етап розіграшу Кубку України - 1/18 фіналу.