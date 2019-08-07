На якому етапі будівництво трьох волинських шкіл-довгобудів. ВІДЕО





Серед перехідних об'єктів, які цьогоріч перемогли у конкурсі на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку – школи в селі Башлики, Піща та Стобихівка, - повідомив Іван Корчук



1 вересня 2021 року жодну з трьох шкіл не відкриють для навчального процесу. Загальна сума, котру у цьому році передбачили з Держфонду регіонального розвитку для області на будівництво та реконструкцію шкіл становила 154 мільйони 24 тисячі гривень.



Зі слів Івана Корчука, будівництво ще однієї школи в селі Головне Ковельського району залишається під питанням. У січні заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа повідомляв, що за рішенням Мінрегіону школу в селі Головне виключили зі списку проєктів на 2021 рік через те, що не була проведена тендерна процедура.



Школи у селі Піща та Стобихівка

Завершення реконструкції у школі в селі Піща планують завершити у 2021 році. Нове будівництво в селі Стобихівка залишиться перехідним на наступний рік, – говорить заступник директора обласного департаменту інфраструктури.



У Стобихівці ситуація важча, каже Корчук, У тому, що школу добудують у 2022 році, посадовець не впевнений. З його слів, все залежить від того, чи виділить кошти ДФРР та чи зможе громада профінансувати 10 % від потрібної на будівництво суми. На наступний рік для цього закладу потрібно 80 мільйонів.



"Від грошей багато що залежатиме. Тому що фінансування залишається на рівні минулих років. А вартість матеріалів, кошторисна вартість об’єктів зростає", – додав посадовець.



Школа у селі Башлики

Станом на 31 серпня школа-довгобуд у селі Башлики готова більш як на 90 %. Для навчального закладу вже закупили меблі та обладнання, – говорить заступник директора обласного департаменту інфраструктури Іван Корчук.



До 15 жовтня діти в Башликах навчатимуться в старій школі, а у другій чверті – у новому закладі. "Там лишилось завершити роботи упоряджувальні по першому і другому поверхах і спортивна інфраструктура біля школи. А так школа вже готова", – каже посадовець.



Бюджет будівництва нової школи в Башликах – 113 мільйонів 791 тисяча гривень. Цьогоріч на зведення школи-довгобуду освоїли 25 мільйонів гривень, за весь період – 75 мільйонів гривень.



Як повідомив Іван Корчук, фінансування здійснюється коштом ДФРР та на умовах співфінансування проєкту місцевою громадою. "На сьогодні Цуманською селищною радою виділено 2 мільйони, а ще 3 мільйони 400 тисяч гривень очікуються. Але для того, щоб здати об'єкт в експлуатацію та отримати декларацію, обов'язково селищна рада повинна винайти ці кошти, щоб можна було розрахуватися з підрядником", – зазначив посадовець.



Зі слів Івана Корчука, кошти, які виділяє Мінрегіон, на школу в селі Башлики є в повному обсязі.





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