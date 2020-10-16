У Луцьку знесли небезпечний паркан, який затуляв водіям дорогу





Про це



Робітники підрядної фірми 31 серпня встановлювали огорожу, яка відгороджуватиме тротуар і велодоріжку від залізничної колії та дороги, на вулиці Ківерцівській на протилежній стороні.



Згідно з проєктом коригування, каже Володимир Шевчук, встановлюють додатково 165 метрів огорожі.



Ініціювали знесення огорожі місцеві водії, які скаржилися на поганий огляд дороги через нове огородження. Зі слів лучанина Богдана Чипинюка, конструкція на ділянці з інтенсивним рухом машин створила перешкоду кермувальникам.



Після обстеження ділянки поліція направила лист до міської ради листа про необхідність удосконалення там дорожнього руху через погану видимість, – розповідав раніше речник патрульної поліції Богдан Павлович.



Після цього проєктанти змінили організацію дорожнього руху на цій ділянці.



Зі слів керівника департаменту житлово-комунального господарства Луцька Миколи Осіюка, нова огорожа на виїзді з провулка Комунального на Ківерцівську зараз пошкоджена: паркан зігнутий, одна із секцій лежить на тротуарі.



Зі слів речника патрульної поліції області Богдана Павловича, впродовж останньої доби дорожньо-транспортних пригод на вулиці Ківерцівській інспектори управління не фіксували.



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